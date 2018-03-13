BU HAFTA VİZYONA GİREN 5 FİLM!

HAYAT HİÇ BİR ZAMAN PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEZ: KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA!

Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in başrollerini paylaştığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi Yolda, Kaan ve Mete ikilisinin tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunu anlatıyor.

Kaan ve Mete Olimpos'ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun iki beklenmedik misafiri daha olacaktır. İstanbul'a doğru ilerlerken, hayat onlara yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir.

Kaybedenler Kulübü Yolda filmini sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.









LARA CROFT’LA YENİDEN BULUŞUN: TOMB RAIDER!

Bu kez Alicia Vikander'in Lara Croft'a hayat verdiği Tomb Raider, babasının ani bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bisikletli kuryelik yaparak geçinen Lara'nın, babasının akıbetini aydınlatma amacıyla girdiği yolda başından geçenleri gösteriyor.

Lara Croft neredeyse genç bir kızken, ortadan birdenbire kaybolan egzantrik, maceracı bir babanın, asi kızıdır. Şimdilerde 21 yaşında, Doğu Londra'da yaşayan, bisikletle kuryelik yapan ve zar zor kirasını ödeyen amaçsız genç bir kızdır. Azimle kendi yolunda ilerlerken, babasının gittiğini kabullenmediği gibi bıraktığı mirası da reddetmektedir. Gerçeklerle yüzleşerek ilerlediği hayatında babasız 7 yıl geçmiştir. Lara, onu, babasının gizemli ölümüne götürecek şifreleri çözmesini sağlayacak şeyin ne olduğunun henüz farkında değildir.

Bildiği her şeyi geride bırakan Lara, babasının son görüldüğü yere, efsanelere konu olmuş Japonya yakınlarında mistik bir adada bulunan mezara doğru yola çıkar. Fakat bu görev onun için kolay olmayacaktır. Sadece adaya çıkmak bile yeteri kadar tehlikelidir. Bilinmeyene doğru çıktığı bu yolculukta, Lara, hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Bu garip ve zorlu olaylar karşısında; keskin zekası, gözü karalığı ve asi ruhundan başka hiçbir şeyi yoktur ve limitlerinin üzerine çıkmak için elinden geleni yapması gerektiğinin farkındadır. Bu tehlikeli maceradan sağ olarak çıkarsa "Tomb Raider" olacaktır.

Tomb Raider filmini sinemada indirimli izlemek için tıklayın.

ŞAHİN IRMAK YAZDI VE OYNADI: DÜĞÜM SALONU!

Hakan Algül'ün yönetip, Şahin Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Düğüm Salonu, iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğün ahalisinin hikâyesi etrafında dönüyor.

Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

Şahin Irmak’ın senaryosunu yazıp oynadığı Düğüm Salonu filmini sinemada indirimli biletlerle izlemek için tıklayın.

BRUCE WILLIS BAŞROLDE: ÖLDÜRME ARZUSU!

Eli Roth'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli alaşağı etmeye ant içmiş olan Paul Kersey'nin hikâyesi etrafında dönüyor.

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

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BİR KURTARMA OPERASYONU: ENTEBBE'DE 7 GÜN!

Başarılı yönetmen José Padilha'nın yönettiği film, 1976 yılında Tel Aviv'den Paris'e gitmekte olan bir uçağın kaçırılması sonrası yürütülen kurtarma operasyonunu konu ediniyor.

1976 yazında, Tel Aviv'ten Paris'e giden Air France şirketine ait bir uçak, ikisi Filistinli ve ikisi Alman olan dört hava korsanı tarafından kaçırılır. Uçak Uganda'daki Entebbe Havaalanı'ndaki terk edilmiş bir terminale indirilir. Korku içindeki 248 yolcu, ölümcül bir siyasi ayaklanmanın içinde pazarlık kozu olarak kullanılırlar.

Hava korsanlarının amacı ise; ellerindeki rehinelere karşılık İsrail, Kenya, Fransa, İsviçre ve Batı Almanya'da bulunan 53 Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasıydı. İsrail hükümeti, diplomatik bir çözüm bulmaktansa rehineleri kurtarmak için olağanüstü bir plan yapar.

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