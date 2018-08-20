Ankaraâ€™da Tatil HavasÄ±nda Havuz Ve Aquapark Yaz Keyfi!
Ankaraâ€™da deniz yok ama sÄ±cak yaz gÃ¼nlerinde serinlemek iÃ§in havuz ve aqupark eÄŸlencesi var. Yaz sÄ±caklarÄ± sizi bunalttÄ±ÄŸÄ± zaman, iÅŸ temposundan tatil fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ysanÄ±z havuz sefasÄ±na, aquapark eÄŸlencesine yakala.co indirimleriyle davetlisiniz.
GÃ–LBAÅžI GOLD & GARDENâ€™DAN AQUA PARK VE YAZIN SICAÄžINDA HAVUZ KEYFÄ°!
Yaz aylarÄ±nÄ±n sÄ±caÄŸÄ± sizi bunaltmasÄ±n, havuzun serinliÄŸinde keyifli zamanlar geÃ§irecek, gÃ¼neÅŸlenecek ÅŸehrin karmaÅŸasÄ±ndan uzakta tatilin ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z! GÃ¶lbaÅŸÄ± Gold & Gardenâ€™da yeÅŸillikler ve meyve aÄŸaÃ§larÄ± arasÄ±nda, konfor ve hijyen gÃ¼vencesinde gÃ¼zel bir gÃ¼n sizinleâ€¦
Keyifli yaz gÃ¼nleri iÃ§in linki tÄ±klayÄ±nÄ±z.
WATERPARK Ã‡ANKAYA AQUAPARKâ€™TA TÃœM GÃœN HAVUZ SEFASI!
Åžehir hayatÄ±nÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden, dinlendirici ve keyifli bir kaÃ§Ä±ÅŸ arÄ±yorsanÄ±zâ€¦ Ankaraâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Waterpark Ã‡ankaya tesisi, her yaÅŸtan insana hitap eden vazgeÃ§ilmez bir gÃ¼nÃ¼birlik tatil imkanÄ± sunuyor.
GÃ¼neÅŸ, serin su ve keyifli bir zaman iÃ§in bu linke tÄ±klayabilirsiniz.
WONDERS POOLâ€™DA TÃœM GÃœN BOYUNCA HAVUZ SEZONU!
Siz bu sÄ±cak havalarÄ± keyif ve eÄŸlenceye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼n diye Wonders Poolâ€™dan Ã§ok Ã¶zel indirimlerle tatil imkanÄ± sunuyoruz. Åžezlongda keyif yapacaÄŸÄ±nÄ±z, bronzlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§ok Ã¶zel bir gÃ¼n sizi bekliyor.
KÄ±zgÄ±n gÃ¼neÅŸten serin bir havuza atlamanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartmak iÃ§in tÄ±klayanÄ±z.
GÃ–LBAÅžI THE LIFE PARKâ€™IN HAVUZUNDA YAZ ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°!
GÃ¶lbaÅŸÄ± The Life Park, ÅŸehirden uzakta, doÄŸa ile baÅŸ baÅŸa gÃ¼zel vakit geÃ§irmek isteyenlerin mekÃ¢nÄ±... Elbette Ankaraâ€™da yazÄ± en gÃ¼zel geÃ§irebileceÄŸiniz yerlerdenâ€¦ AÃ§Ä±k havuzunda serinleyecek, piknik alanÄ±nda doÄŸa ile vakit geÃ§irebileceksiniz. Ankaraâ€™da yaz sÄ±caklarÄ±na iÅŸte bÃ¶yle meydan okuyacaksÄ±nÄ±z.
Tatil keyfi iÃ§in serin sulara atlama zamanÄ± burada tÄ±klayÄ±nÄ±z.
Ã‡Ä°Ã‡EKTEPE YAPRACIK AQUAPARKâ€™TAN TÃœM GÃœN BOYUNCA HAVUZ SERÄ°NLÄ°ÄžÄ°!
Yaza doyamayanlara, havuz keyfini doyasÄ±ya yaÅŸamak isteyenlere harika bir fÄ±rsat sunuyoruz. TÃ¼m gÃ¼n boyunca tatil havasÄ± sizi bekliyor. Yaz bitmeden havuz sezonu kapanmaz diyorsanÄ±z Ã‡iÃ§ektepe Waterpark YapracÄ±k Aquaparkâ€™ta eÄŸlenceyi doyasÄ±ya yaÅŸayÄ±n!
TÃ¼m gÃ¼n boyunca yÃ¼zmek, haftanÄ±n yorgunluÄŸunu Ã¼zerinden atmak iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z!
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GÃ–LBAÅžI CLUB BONJOURâ€™UN HAVUZUNDA KISA BÄ°R TATÄ°L!
Daha tatil yapmanÄ±za Ã§ok mu var? Veya tatilden dÃ¶nÃ¼p, o keyifli gÃ¼nleri mi Ã¶zlediniz? Ã–yleyse tÄ±pkÄ± tatildeymiÅŸsiniz gibi bir gÃ¼nÃ¼ yaÅŸamaya ne dersiniz? ÅžÃ¶yle bir gÃ¼zel kurulun ÅŸezlongunuza, dilediÄŸiniz zaman girin havuza, Ã¶zgÃ¼rce kulaÃ§ atÄ±n, stres atÄ±n ve gÃ¼neÅŸin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±n!
Åžehrin gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nÃ¼, stresini, hissetmeyeceÄŸiniz muhteÅŸem bir havuz keyfi iÃ§in linke tÄ±klayÄ±nÄ±z.
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Ã‡AYYOLU AQUA APPLE GARDENâ€™IN HAVUZUNDA, GÃœNÃœ YAZ TATÄ°LÄ° TADINDA YAÅžAYIN!
Ã‡ayyolu Aqua Apple Gardenâ€™da Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±m servisi dÃ¢hil havuz giriÅŸi sizi bekliyor.
IsÄ±nan havalar, stres, koÅŸuÅŸturmaca derken insan bunalÄ±yor, kendini havuza atmak istiyor! Ã‡ayyoluâ€™nda yer alan Aqua Apple Garden, yazÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±n diye kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor. Suyun rahatlatÄ±cÄ±, huzur verici etkisi olmadan yapamayanlara, yÃ¼zme tutkunlarÄ±na, saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam iÃ§in spor dÃ¼ÅŸleyenlere, kÄ±sacasÄ± yÃ¼zmeyi seven herkese tÃ¼m yazÄ±n serinliÄŸi ve neÅŸesini sunuyoruz.
Serin sularÄ±n keyfini doyasÄ±ya yaÅŸamak istiyorsanÄ±z bu linki tÄ±klayÄ±nÄ±z.
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TATÄ°LE GÄ°DEMEDÄ°YSENÄ°Z ÃœZÃœLMEYÄ°N, YENÄ°KENT VADÄ° ZÄ°R AQUAâ€™DA YAZ YENÄ° BAÅžLIYOR.
Yaz sÄ±caÄŸÄ±ndan bunaldÄ±ysanÄ±z, iÃ§inizi ferahlatacak muhteÅŸem bir Ã¶nerimiz var sizeâ€¦ GÃ¼neÅŸten bunalmayacaÄŸÄ±nÄ±z havuz keyfi ile serin yaz gÃ¼nleri sizi bekliyor. Ãœstelik Ankaraâ€™nÄ±n keÅŸfedilmeyen yeÅŸillikleri arasÄ±nda, doÄŸanÄ±n iÃ§inde Ã¼cretsiz ikram ve iÃ§ecekler eÅŸliÄŸinde yazlar ÅŸimdi daha gÃ¼zel!
YazÄ±n tadÄ±nÄ± havuz sefasÄ±yla Ã§Ä±karmak isteyenlerin tercihi bu linkteâ€¦
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ANKARAâ€™NIN EN BÃœYÃœK AQUAPARKâ€™INDA YAZIN TADINI Ã‡IKARIN!
Koskoca bir yÄ±l, 1 veya 2 tatille gitmekle geÃ§mez diyenlerdenseniz, dilediÄŸiniz gÃ¼nÃ¼ tatil havasÄ±nda yaÅŸatan yer hemen yanÄ± baÅŸÄ±nÄ±zda. Ankaraâ€™nÄ±n En BÃ¼yÃ¼k Aquaparkâ€™Ä± Anadolu Hotels EsenboÄŸa Termal â€“ Aquapark, serinliÄŸin ve eÄŸlencenin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.
Tatil havasÄ±nda bir gÃ¼n iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.
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GRAND SILA HOTEL AQUPARKâ€™TA BÃœTÃœN YAZI, SERÄ°N SULARDA YÃœZEREK YAÅžAYIN!
YazÄ±n tam ortasÄ±ndayÄ±z ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zde sÄ±cacÄ±k geÃ§ecek aylar var. Peki ya, bu koca yaz nasÄ±l geÃ§ecek mi diyorsunuz? Grand SÄ±la Hotelâ€™de sÄ±cak havalardan serin sulara her gÃ¼n tatil havasÄ± yaÅŸayÄ±n.
BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n ÅŸezlong keyfi, havuz serinliÄŸi sizi bekliyor. GÃ¼zel bir gÃ¼n iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.
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BAÄžLICA AQUA CITYâ€™DE HAVUZ KEYFÄ° Ä°LE SERÄ°NLÄ°ÄžÄ°N TADINI Ã‡IKARâ€¦
Tatile gidemiyorsanÄ±z size deniz keyfi tadÄ±nda havuz serinliÄŸi sunuyoruz. Åžehir hayatÄ±nÄ±n monotonluÄŸunda uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z yazÄ±n bunaltÄ±cÄ± sÄ±caklarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in hepinizi Ankara aqua parklarÄ±na bekliyoruz.
Tatil kÄ±vamÄ±nda, havuz serinliÄŸi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.
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