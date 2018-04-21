Yapay zekayla ilgilenenlerin mutlaka izlemesi gereken filmler
Son dönemlerde özellikle teknoloji dünyasında en çok konuşulan konuların başında yapay zeka konusu geliyor. İşte yapay zeka ile ilgilenenlerin mutlaka izlemesi gereken filmler...
Dünya üzerinde başarılı örnekleri yapılmış olsa da yapay zekayı konu alan filmlerde bu konu bambaşka boyutlara ulaşabiliyor. İşte mutlaka izlemeniz gereken yapay zeka konulu filmlerden bazıları...
Chappie 2015
2015 yapımı Chappie, genç ve idealist bir mühendisin Amerika ordusu için icat ettiği robotu geliştirerek yapay zekalı bir robot keşfetmesinin hikayesini anlatıyor. Yapay zekaya tamamen farklı bir açı kazandıran filmde robot Chappie’nin sanki bir çocuk gibi doğup yeni şeyler öğrenmesi sürecini keyifli bir biçimde gözler önüne seriyor.
Transcendence / Evrim 2014
Johnny Deep’in başrolünde oynadığı 2014 yapımı Transcendence/Evrim filmi bilim insanı karı kocanın bilincin öldükten sonra aktarılmasını keşfetmelerini ve daha sonra kendini geliştiren yapay zekanın dünyaya neler katacağını anlatıyor. Film izlendikten sonra kendi kendinize “Yapay zekanın Dünya’yı yönetmesi acaba nasıl olur?” diye sorduruyor.
Tron: Legacy 2010
2010 yapımı Tron: Legacy filminde tam olarak konu yapay zeka olmasa da dünyadan farklı bir boyutta tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir ırkın dünyaya kazandırılabilmesi çabası anlatılıyor. Film izleyicisine, filmin geçtiği boyutta çok büyük işler başaran bu ırkın dünyada da büyük işler başarabileceği gerçeği üzerine düşündürüyor.
I, Robot (2004)
Başrolünde Will Smith’in oynadığı 2004 yapımı I/Robot filmi önceleri çok kullanışlı olan yapay zekalı robotların dünyayı ele geçirme mecralarını anlatıyor.
Ex Machina (2014)
2014 yapımı Ex Machina filminde yapay zekalı robotun kendini sorgulamasına sebep olan süreci bütün incelikleriyle anlatıyor.
Her (2013)
2013 yapımı Her, yalnız insanlara arkadaş olması için bilgisayar programı olarak üretilen yapay zekayı ve insanlar üzerindeki etkisini anlatıyor.
The Machine/ Ölüm Makinesi (2013)
2013 yapımı The Machine/ Ölüm Makinesi tamamen insanlığa yardım etmesi için keşfettikleri yapay zekanın yanlış ellerde nasıl bir silaha dönüşeceğini anlatıyor.
Bicentennial Man (1999)
1999 yapımı Bicentennial Man, Robin Williams’ın mükemmel oyunculuğuyla sadece ev işlerine yardımcı olması için satın alınan yapay zekalı robotun neredeyse insan gibi duygularının olduğunu da gösteren bir film.
Yapay Zeka/ Artificial Intelligence: AI (2001)
2001 yapımı Yapay Zeka/ Artificial Intelligence: AI, kendini insan zanneden yapay zekalı çocuk robotun, kendi farkına varması ve atıldığı maceraları anlatan bir film.
Avengers: Age of Ultron/ Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)
Yenilmez serisinin 2015 yapımı Ultron Çağı filminde yapay zeka hem kötü hem de iyi karakterli olarak 2 boyutuyla izleyiciye sunuldu.
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