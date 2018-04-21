Yapay zekayla ilgilenenlerin mutlaka izlemesi gereken filmler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kobi
21.04.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Yapay zekayla ilgilenenlerin mutlaka izlemesi gereken filmler

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Yapay zekayla ilgilenenlerin mutlaka izlemesi gereken filmler

Son dönemlerde özellikle teknoloji dünyasında en çok konuşulan konuların başında yapay zeka konusu geliyor. İşte yapay zeka ile ilgilenenlerin mutlaka izlemesi gereken filmler...

Dünya üzerinde başarılı örnekleri yapılmış olsa da yapay zekayı konu alan filmlerde bu konu bambaşka boyutlara ulaşabiliyor. İşte mutlaka izlemeniz gereken yapay zeka konulu filmlerden bazıları...

Chappie 2015

2015 yapımı Chappie, genç ve idealist bir mühendisin Amerika ordusu için icat ettiği robotu geliştirerek yapay zekalı bir robot keşfetmesinin hikayesini anlatıyor. Yapay zekaya tamamen farklı bir açı kazandıran filmde robot Chappie’nin sanki bir çocuk gibi doğup yeni şeyler öğrenmesi sürecini keyifli bir biçimde gözler önüne seriyor.

Transcendence / Evrim 2014

Johnny Deep’in başrolünde oynadığı 2014 yapımı Transcendence/Evrim filmi bilim insanı karı kocanın bilincin öldükten sonra aktarılmasını keşfetmelerini ve daha sonra kendini geliştiren yapay zekanın dünyaya neler katacağını anlatıyor. Film izlendikten sonra kendi kendinize “Yapay zekanın Dünya’yı yönetmesi acaba nasıl olur?” diye sorduruyor.

Tron: Legacy 2010

2010 yapımı Tron: Legacy filminde tam olarak konu yapay zeka olmasa da dünyadan farklı bir boyutta tamamen yapay zekadan oluşturulmuş bir ırkın dünyaya kazandırılabilmesi çabası anlatılıyor. Film izleyicisine, filmin geçtiği boyutta çok büyük işler başaran bu ırkın dünyada da büyük işler başarabileceği gerçeği üzerine düşündürüyor.

I, Robot (2004)

Başrolünde Will Smith’in oynadığı 2004 yapımı I/Robot filmi önceleri çok kullanışlı olan yapay zekalı robotların dünyayı ele geçirme mecralarını anlatıyor.

Ex Machina (2014)

2014 yapımı Ex Machina filminde yapay zekalı robotun kendini sorgulamasına sebep olan süreci bütün incelikleriyle anlatıyor.

Her (2013)

2013 yapımı Her, yalnız insanlara arkadaş olması için bilgisayar programı olarak üretilen yapay zekayı ve insanlar üzerindeki etkisini anlatıyor.

The Machine/ Ölüm Makinesi (2013)

2013 yapımı The Machine/ Ölüm Makinesi tamamen insanlığa yardım etmesi için keşfettikleri yapay zekanın yanlış ellerde nasıl bir silaha dönüşeceğini anlatıyor.

Bicentennial Man (1999)

1999 yapımı Bicentennial Man, Robin Williams’ın mükemmel oyunculuğuyla sadece ev işlerine yardımcı olması için satın alınan yapay zekalı robotun neredeyse insan gibi duygularının olduğunu da gösteren bir film.

Yapay Zeka/ Artificial Intelligence: AI (2001)

2001 yapımı Yapay Zeka/ Artificial Intelligence: AI, kendini insan zanneden yapay zekalı çocuk robotun, kendi farkına varması ve atıldığı maceraları anlatan bir film.

Avengers: Age of Ultron/ Yenilmezler: Ultron Çağı (2015)

Yenilmez serisinin 2015 yapımı Ultron Çağı filminde yapay zeka hem kötü hem de iyi karakterli olarak 2 boyutuyla izleyiciye sunuldu.

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