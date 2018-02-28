1990'lı yıllardan itibaren internetin dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaret kavramı ortaya çıkmıştır. E- ticaretin yaygınlaşması girişimcileri de etkilemiş ve internet girişimciliği kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnternet girişimciliği dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça yaygınlaşıyor ve ticaretin yönünü internete doğru çevirmeye devam ediyor. İşte Türkiye’nin ilk internet girişimleri...

NEVZAT AYDIN VE YEMEKSEPETİ.COM

Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nüfusi ile birlikte ABD'deki yemek dağıtım ağlarını kendine örnek alarak 2000 yılında yemeksepeti.com'u kurdular. Yemeksepeti kazancını müşteriler ve yemek firması sahipleri arasında bir köprü işlevi görerek sağlar. Yemeksepeti sadece 2017 yılında üye sayısını 2.1 milyon artırarak toplam üye sayısını 8 milyona çıkarmıştır. Büyümesini gitgide artıran bu site internet girişimciliğinin de ilham kaynağı olmakla birlikte sitenin kurucularından olan Nevzat Aydın'ı da Türkiye'nin en popüler internet girişimcisi haline getirmiştir. Nevzat Aydın Yemeksepeti projesinin dünyadaki müdavimlerinden ayrıldığını ve projenin dünyada bir ilk olduğunu belirtir. Ayrıca dünyada sanal ticaretin daha çok yaygınlaşacağını ve bu tip sitelerin karşımıza daha çok çıkacağını öngörür.

SİNAN AFRA VE MARKAFONİ

Sinan Afra ortakları Ahmet Sarı ve Tolga Tatari ile birlikte Türkiye'nin ilk sanal alışveriş sitesi Markafoni'yi 2008 yılında kurdu. Türkiye'de sanal alışveriş sitelerinin standardını belirlediler. Markafoni kurulduğu ilk hafta 4 ürün satmış, ancak yıl sonunda 1 milyon lira sınırını geçmiştir. 2008 yılında kurulan Markafoni 2017 yılında kapanmasına karşın günümüzde yaygın olarak kullanılan sanal alışveriş sitelerinin ilham kaynağı olmuştur. Sinan Afra, genç internet girişimcilerine yapacakları yatırımlarda zamanlamaya önem vermelerini önerir.

SEDAT KAPANOĞLU VE EKŞİ SÖZLÜK

"Kutsal bilgi kaynağı" sloganıyla internet kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından kullanılan Ekşi Sözlük 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından kuruldu. 2004 yılında sözlüğün reklam almasıyla birlikte büyük bir kazanç sağlanmaya başlandı. Ekşi Sözlük insanların düşüncelerini özgürce ifade etmesini sağlayan bir ortam olması sebebiyle kullanıcılar tarafından hemen benimsendi. Ekşi sözlük 2003 yılında Altın Örümcek En Başarılı Kişisel Websitesi ödülünü aldı. 2015 yılında sitenin yönetiminden ayrılan Sedat Kapanoğlu, Türkiye'nin bereketli bir ülke olmasından dolayı yeni projelere açık olduğunu ifade etmiştir.

HAKAN BİLGİNER VE ZAYTUNG

Zaytung, eğlenceli yorumlarıyla hazırlanan haberlerle "Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber" mottosuyla ülke gündemine farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Zaytung'un kurucusu Hakan Bilginer 2005 yılında siteyi can sıkısından oluşturduğu dönem birkaç arkadaşına göndermiş ve bir Ekşi Sözlük yazarının Zaytung'dan bahsetmesiyle site adını duyurmuş. Zaytung, batılı tarzda eleştiriyi Türk internet kullanıcısına sevdirmiştir.

SİDAR ŞAHİN VE PEAK GAMES

Peak Games, 2010 yılında Sidar Şahin ve ortağı Hakan Baş tarafından kuruldu. Türkiye’nin en büyük ve teknolojik şirketlerinden biri olan Peak Games ilk mobil oyununu Safa Sofuoğlu tarafından oluşturulan okey olmuştur. Bu oyununun mobil oyunseverler tarafından çok sevilmesiyle birlikte şirket bünyesindeki oyunlarını arttırmıştır. Günümüzde 150 ülkede ve 3 kez Peak Games bünyesindeki oyunlar oynanmıştır. Şirketin bir bölümü 100 milyon dolara Zynga tarafından satın almıştır. 2017 yılında Google Play ve App Store platformlarından elde ettikleri gelirde 52 şirket arasında 37'inci olmuştur. Merkezi Avrupa'da bulunan şirketler arasında en çok kazanç elde eden şirketler arasında ise 3'üncü olmuştur.

Bu isimler ve girişimleri dışında internet girişimciliğini Türkiye'de önemli boyutlara ulaştıran Emre Kurttepeli, Emel Mutlu, Emre Sokullu, Halil Erdoğmuş, Çağlar Erol, Arda Kutsal, Ersan Özer gibi isimler de sektöre önemli katkılarıyla biliniyor.