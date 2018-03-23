Richard Branson'dan hayatınızı değiştirecek öneriler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kobi
23.03.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Richard Branson'dan hayatınızı değiştirecek öneriler

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Richard Branson'dan hayatınızı değiştirecek öneriler
Başarı kadar başarısızlık ve mücadelenin de iş hayatında var olduğunu belirten Branson, gençlere asla umutlarını kaybetmemeleri ve küçük hedefler belirleyerek büyük başarılara imza atabileceklerini öğütlüyor.

Dünyanın en başarılı girişimcilerinden biri olan Richard Branson'dan altın değerinde tavsiyeler...

Time Dergisi'ne göre dünyamızı şekillendiren 100 isimden biri olan Virgin şirketler grubunun CEO'su Richard Branson 16 yaşındayken lise hayatını bırakarak 'Student' isimli bir dergi çıkarmasıyla iş hayatına atıldı. Henüz 20 yaşındayken kız arkadaşıyla buluşmak üzere Virgin'e gitmek istediği uçağın iptal edilmesi üzerine bu krizi fırsata çeviren Branson bunu Virgin Havayolları'nın kuruluş hikayesi olarak anlattı.

Mutlu Ol, Tutkularının Peşinden Git, Sevdiğin İşi Yap

Branson için hayatta başarılı olmanın en temel kuralı yaşamayı sevmek ve mutlu olmak. Eğlenmeyi seven ve tam bir optimist olan Branson çevresindeki insanların da mutlu olmasını oldukça önemsiyor. Tutkularının peşinden giderek bulunduğu noktaya geldiğini söylüyor. 'Ne yaparsanız yapın her zaman keyif aldığınız işi yapın' diyen Branson saatlerce çalışabileceğiniz ve her türlü fedakarlığı yapabileceğiniz işlerin sevdiğiniz işler olduğunu düşünüyor. Esnek çalışma saatlerinin sorun olmadığını  söyleyen Branson için çalışanlarının mutluluğu her şeyden önemli.

Zorlukları Fırsata Çevir, Asla Umudunu Kaybetme

Branson sıra dışı ve çok yönlü düşünmekten vazgeçmiyor. Zorlukları ve krizleri fırsata çevirmek onun bir numaralı hayat kuralı. 350'den fazla şirketi bulunan Branson'un kurduğu şirketlerden 15 tanesi başarılı olamamış. Hemen her alanda bir şirketi bulunan Branson evinin bahçesindeki hamakta uzanmış yıldızlara bakarken Virgin Galactic'i kurmaya karar verdiğini söylüyor. Hayatın karşımıza çıkardığı zorluklarla pes etmememiz gerektiğini düşünüyor. Başarısızlıktan korkmamamızı ve asla umudumuzu kaybetmememizi istiyor.

Dışarı Çık ve İnsanlarla Tanış, Tavsiye Al

İş hayatına girdiği zamandan beri hiçbir zaman çalışma masası olmamış. 'İyi bir lider masanın arkasına saklanmaz.' diyor. Sık sık dışarı çıkıyor, insanlarla tanışıyor. Hayatın içerisinde olmayı seviyor. Her seviyedeki insanlarla iletişim kurmamız gerektiğini düşünüyor. Az konuşup çok dinlememiz gerektiğini söylüyor. 'Uçaktaki bütün müşterilerin ellerini sıkar, birinin bir tavsiyesi ya da sorunu olup olmadığına bakarım.' diyor. 

Spor Yap, Doğayı Sev, İyi Düşün 

Virgin Active ve Virgin Sports şirketlerini kuran Branson her gün sabahları erken kalkıp egzersiz yapıyor, bisiklete binmeyi ve tenis oynamayı seviyor. Şu anki mutluğunun ve başarısının nedeninin bu alışkanlıklarından dolayı olduğunu söylüyor. İnsanların ve özellikle şirketlerin çevre kirliğine çok dikkat etmelerini gerektiğini düşünüyor. İnsanların her zaman iyi yanlarını görmesinin onun mesleki kararlarını etkilendiğini söylüyor.

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