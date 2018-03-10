Teknolojinin gelişmesi ve internet sayesinde sosyal medyanın kolaylıkla kullanılabildiği günümüzde ünlü markalar sosyal medya üzerinden takipçilerine ulaşmaya ve onlarla iletişim kurmaya özen göstermeye başladılar. Dünya üzerinde ve ülkemizde internet kullanıcıları sosyal medyada aktif olarak var olan markaları takip ederek yeniliklerinden haberdar olmaya çalışıyorlar. İşte SocialBrands'in yaptığı tarafsız araştırmalara göre ünlü markaların sosyal medya karneleri:

Madame Coco

Ev tekstili, sofra ürünleri, banyo, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ev giyim ve kozmetik gibi birçok alanda hizmet veren Madame Coco, sosyal medyayı yoğun olarak kullanan markaların başında geliyor. Instagram’da 1,7 milyon kişinin takip ettiği marka yaklaşık 6-7 saat arayla paylaşım yaparak takipçilerini habersiz bırakmıyor. Ünlü markayı Facebook’ta da yaklaşık 1,4 milyon kişi takip ediyor.

Zen Pırlanta

Kolye, yüzük, küpe, bileklik gibi ziynet eşyalarının satışını yapan Zen Pırlanta sosyal medyayı etkin kullanan markalar arasında 2. sırada. Zen Pırlanta’yı Instagram’da yaklaşık 494 bin sosyal medya kullanıcısı takip ederken, Facebook’ta 1 milyon kişi takip ediyor.

Türk Hava Yolları

20 Mayıs 1933 yılında kurulan Türkiye’nin ilk hava yolu şirketi Türk Hava Yolları da sosyal medyayı aktif kullanan markalar arasında. Instagram’da yaklaşık 1 milyon hesap takip ederken, Facebook’ta yaklaşık 10 milyon hesap Türk Hava Yolları'nı takip ediyor.

Koç Holding A.Ş.

Otomotiv, yakıt, beyaz eşya gibi birçok sektörde hizmet veren Koç Holding’in sosyal medya karnesi oldukça parlak. Instagram takipçi sayısı 88 bin civarında olan Koç’u, Facebook’ta ise 262 bin kişi yalnız bırakmıyor.

Enza Home

Yataş Grup’un konsepti olan Enza Home ev dekorasyon ve mobilya alanında hizmet veriyor. Instagram’da 399 bin kullanıcının takip ettiği Enza Home’nin Facebook’ta 1 milyon takipçisi bulunuyor.

FLO

Ünlü ayakkabı markası FLO’yu Instagram’da 694 bin kullanıcı takip ederken Facebook’ta ise 2,7 milyon hesap takip ediyor.

Yataş

Mobilya alanında hizmet veren Yataş’ı Instagram’da 129 bin kişi takip ederken, Facebook'ta 948 bin kişi takip ediyor.

Turkcell

Türkiye’nin en popüler GSM firmalarından Turkcell’in Instagram takipçisi 153 bin civarındayken, Facebook’ta bu sayı 3,1 milyon kişiye ulaşmış durumda.

Cinemaximum

Türkiye’nin sinema gösterimi alanında önder markalarından Cinemaximum’u Instagram’da 64 bin kişi takip ederken, Facebook’tan 941 bin kişi takip ediyor.

BMW Türkiye

Ünlü otomobil firmalarından BMW’de kendini sosyal medyada gösteren markalardan. BMW’nin Instagram takipçisi 14,9 milyonken Facebook’ta bu sayı 1,2 milyonu geçmiş durumda.