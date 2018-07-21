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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kobi
21.07.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İş yerinde daha zinde çalışmak için bunları uygulayın

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İş yerinde daha zinde çalışmak için bunları uygulayın

Günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş yerinde motivasyonun yüksek olması çok önemli. İşte bazı öneriler...

Hayatımızın büyük bir bölümünü iş yerlerimizde geçiriyoruz. Bunun yanı sıra masa başında çalışmak da çağımızın zorunlu hallerinden biri. Bilgisayar karşısında ve ofis koltuğu üzerinde gün boyunca hareketsiz kalmak, ister istemez enerjimizin düşmesine ve üretkenliğin azalmasına neden olabiliyor. Bu durumdan kurtulmak için gün içerisinde uygulayabileceğiniz taktikler ise şu şekilde:

Güne Kahvaltısız Başlamayın

İş yaşamının yoğunluğu nedeniyle en çok ihmal edilen konuların başında öğünler geliyor. Ancak atlanmaması gereken en önemli öğün olan kahvaltı, bu durumun dışında tutulmalı. Güne enerjik ve açık bir zihinle başlamak için kahvaltıyı ihmal etmeyin.

Çok Fazla Kahveden Uzak Durun

Kafein, sanılanın aksine konsantrasyonu arttırmıyor, düşürüyor. Bu nedenle kendinizi daha yorgun hissediyorsunuz. Gün boyunca kahve ve kafeinli içecekleri asgari düzeyde tüketmeye dikkat edin.

Öğle Yemeklerinde Dikkatli Olun

Öğle yemekleri, başta da belirttiğimiz gibi kahvaltı atlandığı zaman oluşan açlık nedeniyle aşırı tüketimin olduğu zaman dilimlerinden biri. Öğlen yemeklerinde tıka basa yemek, mesainin ikinci diliminde kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle dengeli beslenmek ve aşırıya kaçmamak gerekir.

Ayağa Kalkın

Kendinize küçük molalar vermeyi ihmal etmeyin. Bu süreçte, koridorda biraz yürüyebilir, küçük esneme hareketleri yapabilir hatta merdiven inip çıkabilirsiniz. İmkanınız varsa dışarıya çıkarak oksijen almalı ve kendinizi tazelemelisiniz.

İş Yerine Gelirken Yürüyün

Eğer imkanınız varsa iş yerine gelirken bisikleti ya da yürümeyi tercih edin. Bunun yanında iş yerinizden evinize giderken de yine yürümek günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacaktır. Yani zinde olmanın en önemli koşullarından biri hareket etmektir.

Sağlıklı Atıştırmalıkları İhmal Etmeyin

Gün içerisinde uzun süreli açlıklara izin vermeyin. Bunun için şeker oranı düşük, badem, fındık, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar ile kendinize enerji verin. Bu süreçte bol bol su içmeyi de unutmayın.

Sosyalleşmeye Çalışın

İş arkadaşlarınıza muhabbet etmekten çekinmeyin. Öğle yemeklerinde veya molalarda sohbet ederek zihninizi farklı bir alana çekebilir ve mesaiye başladığınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Abur Cubur Tüketmeyin

Masa başında fazla şekerli ve hazır gıdalar tüketmek, beynin öğrenme kapasitesini etkiler ve verimliliğinizi düşürür. Bu yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.

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