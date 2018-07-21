İş yerinde daha zinde çalışmak için bunları uygulayın
Günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş yerinde motivasyonun yüksek olması çok önemli. İşte bazı öneriler...
Hayatımızın büyük bir bölümünü iş yerlerimizde geçiriyoruz. Bunun yanı sıra masa başında çalışmak da çağımızın zorunlu hallerinden biri. Bilgisayar karşısında ve ofis koltuğu üzerinde gün boyunca hareketsiz kalmak, ister istemez enerjimizin düşmesine ve üretkenliğin azalmasına neden olabiliyor. Bu durumdan kurtulmak için gün içerisinde uygulayabileceğiniz taktikler ise şu şekilde:
Güne Kahvaltısız Başlamayın
İş yaşamının yoğunluğu nedeniyle en çok ihmal edilen konuların başında öğünler geliyor. Ancak atlanmaması gereken en önemli öğün olan kahvaltı, bu durumun dışında tutulmalı. Güne enerjik ve açık bir zihinle başlamak için kahvaltıyı ihmal etmeyin.
Çok Fazla Kahveden Uzak Durun
Kafein, sanılanın aksine konsantrasyonu arttırmıyor, düşürüyor. Bu nedenle kendinizi daha yorgun hissediyorsunuz. Gün boyunca kahve ve kafeinli içecekleri asgari düzeyde tüketmeye dikkat edin.
Öğle Yemeklerinde Dikkatli Olun
Öğle yemekleri, başta da belirttiğimiz gibi kahvaltı atlandığı zaman oluşan açlık nedeniyle aşırı tüketimin olduğu zaman dilimlerinden biri. Öğlen yemeklerinde tıka basa yemek, mesainin ikinci diliminde kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle dengeli beslenmek ve aşırıya kaçmamak gerekir.
Ayağa Kalkın
Kendinize küçük molalar vermeyi ihmal etmeyin. Bu süreçte, koridorda biraz yürüyebilir, küçük esneme hareketleri yapabilir hatta merdiven inip çıkabilirsiniz. İmkanınız varsa dışarıya çıkarak oksijen almalı ve kendinizi tazelemelisiniz.
İş Yerine Gelirken Yürüyün
Eğer imkanınız varsa iş yerine gelirken bisikleti ya da yürümeyi tercih edin. Bunun yanında iş yerinizden evinize giderken de yine yürümek günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacaktır. Yani zinde olmanın en önemli koşullarından biri hareket etmektir.
Sağlıklı Atıştırmalıkları İhmal Etmeyin
Gün içerisinde uzun süreli açlıklara izin vermeyin. Bunun için şeker oranı düşük, badem, fındık, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıklar ile kendinize enerji verin. Bu süreçte bol bol su içmeyi de unutmayın.
Sosyalleşmeye Çalışın
İş arkadaşlarınıza muhabbet etmekten çekinmeyin. Öğle yemeklerinde veya molalarda sohbet ederek zihninizi farklı bir alana çekebilir ve mesaiye başladığınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Abur Cubur Tüketmeyin
Masa başında fazla şekerli ve hazır gıdalar tüketmek, beynin öğrenme kapasitesini etkiler ve verimliliğinizi düşürür. Bu yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.
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