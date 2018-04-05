Hayatı Kolaylaştıran 7 Uygulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kobi
05.04.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Hayatı Kolaylaştıran 7 Uygulama

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Hayatı Kolaylaştıran 7 Uygulama

Günümüzde herkesin koşturmaca içerisinde olduğunu düşünürsek bazı uygulamalar oldukça hayat kurtarıcı oluyor. İşte onlardan bazıları...

Günümüz teknolojisiyle büyük bir gelişim gösteren uygulamalar, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Artık pek çok şeyi onlar sayesinde hızlıca ve pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Peki, birçok konuda faydalandığımız bu uygulamalardan en başlıcaları hangileri?

Yemek Sepeti: Karnınız acıktığında yemek söyleyebilmek için mekanları ayrı ayrı aramak yerine tüm alternatifleri bir arada görebildiğiniz, menü ve fiyatlarını inceleyebildiğiniz ve online ödeme yaparak sipariş verebildiğiniz bir yemek siparişi uygulaması.

Dropbox: Dropbox uygulaması tüm belge, dosya, fotoğraf ve videolarınızı saklamak için ağ üzerinde var olan bir platformdur. Eğer dosyalarınız bilgisayar ya da telefon gibi cihazlarınızda fazla yer kaplıyorsa ve bu durum cihazınızı yavaşlatıyorsa, dosyalarınızı Dropbox’a transfer edin ve yeni dosyalar için yer açın. Dilediğiniz zaman hesabınızı açıp dosyalarınızla ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Getir: Şu an için sadece İstanbul’da hizmet veren bu uygulama, bu şehirde yaşayanlar için bir kurtarıcı durumunda. İhtiyacınız olan her türlü ürünü, teslimat süresini de görüntüleyerek evinize ya da bulunduğunuz yere söyleyebiliyorsunuz. Böylece eğer herhangi bir şey almak için evden çıkmak istemiyorsanız ürünün ayağınıza kadar gelmesini sağlıyorsunuz.

WeTransfer: Yüksek boyutlu dosyaların transferini yapmak için kullanabileceğiniz oldukça pratik uygulamalardan. Dosyanızı seçip göndereceğiniz mail adresini de ekledikten sonra kolayca transferini sağlayabilirsiniz.

Yandex Navigasyon: Eğer bir yere ilk kez gidiyorsanız ya da gittiğiniz yeri unuttuysanız ve yolu hatırlamıyorsanız, Yandex Navigasyon ile gideceğiniz yere kolayca ulaşın. Bu uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de, yoldaki trafik durumuna göre kırmızı, turuncu ya da yeşil renkleriyle trafiğe takılmadan ilerleyebileceğiniz rotalar seçmenize imkan sağlaması!

LastPass: İnternet güvenliği için her site ve uygulamaya farklı farklı şifrelerle girmek durumunda kalanlar için LastPass bu durumu çok kolay yönetilebilir bir hale getiriyor. LastPass uygulamasını açtığınız zaman tüm hesaplarınız aktifleşiyor ve hangi hesaba hangi şifreyle giriş yapmanız gerektiğini sürekli aklınızda tutmak zorunda kalmıyorsunuz.

E-devlet: E-devlet üzerinden yapabildiğiniz her işlemi, uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Kimlik bilgilerinizi sorgulamak, ikametgah belgesi almak, SGK ve emeklilik durumunuz hakkında bilgi almak için e-devlete giriş yapmanız yeterli!

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