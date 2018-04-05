Hayatı Kolaylaştıran 7 Uygulama

Günümüz teknolojisiyle büyük bir gelişim gösteren uygulamalar, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Artık pek çok şeyi onlar sayesinde hızlıca ve pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Peki, birçok konuda faydalandığımız bu uygulamalardan en başlıcaları hangileri?

Yemek Sepeti: Karnınız acıktığında yemek söyleyebilmek için mekanları ayrı ayrı aramak yerine tüm alternatifleri bir arada görebildiğiniz, menü ve fiyatlarını inceleyebildiğiniz ve online ödeme yaparak sipariş verebildiğiniz bir yemek siparişi uygulaması.

Dropbox: Dropbox uygulaması tüm belge, dosya, fotoğraf ve videolarınızı saklamak için ağ üzerinde var olan bir platformdur. Eğer dosyalarınız bilgisayar ya da telefon gibi cihazlarınızda fazla yer kaplıyorsa ve bu durum cihazınızı yavaşlatıyorsa, dosyalarınızı Dropbox’a transfer edin ve yeni dosyalar için yer açın. Dilediğiniz zaman hesabınızı açıp dosyalarınızla ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Getir: Şu an için sadece İstanbul’da hizmet veren bu uygulama, bu şehirde yaşayanlar için bir kurtarıcı durumunda. İhtiyacınız olan her türlü ürünü, teslimat süresini de görüntüleyerek evinize ya da bulunduğunuz yere söyleyebiliyorsunuz. Böylece eğer herhangi bir şey almak için evden çıkmak istemiyorsanız ürünün ayağınıza kadar gelmesini sağlıyorsunuz.

WeTransfer: Yüksek boyutlu dosyaların transferini yapmak için kullanabileceğiniz oldukça pratik uygulamalardan. Dosyanızı seçip göndereceğiniz mail adresini de ekledikten sonra kolayca transferini sağlayabilirsiniz.

Yandex Navigasyon: Eğer bir yere ilk kez gidiyorsanız ya da gittiğiniz yeri unuttuysanız ve yolu hatırlamıyorsanız, Yandex Navigasyon ile gideceğiniz yere kolayca ulaşın. Bu uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de, yoldaki trafik durumuna göre kırmızı, turuncu ya da yeşil renkleriyle trafiğe takılmadan ilerleyebileceğiniz rotalar seçmenize imkan sağlaması!

LastPass: İnternet güvenliği için her site ve uygulamaya farklı farklı şifrelerle girmek durumunda kalanlar için LastPass bu durumu çok kolay yönetilebilir bir hale getiriyor. LastPass uygulamasını açtığınız zaman tüm hesaplarınız aktifleşiyor ve hangi hesaba hangi şifreyle giriş yapmanız gerektiğini sürekli aklınızda tutmak zorunda kalmıyorsunuz.

E-devlet: E-devlet üzerinden yapabildiğiniz her işlemi, uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Kimlik bilgilerinizi sorgulamak, ikametgah belgesi almak, SGK ve emeklilik durumunuz hakkında bilgi almak için e-devlete giriş yapmanız yeterli!