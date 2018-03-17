Girişimcilerin 12 ortak özelliği

Bir iş fikri geliştirip, bunu hayata geçiren kişileri girişimci olarak adlandırmak mümkün. Son dönemlerde başarılı girişimcilerin fikirlerini de hayatımızda sıklıkla görür olduk. Böylece yeniden gündeme gelen “girişimci” unvanı için ne gerekiyor? Girişimcilerin ortak özellikleri ne?

Girişimciler, risk almayı seven, gelecekten korkmayan insanlardır. Ancak, aldıkları riskler akılcı ve arkasında bir dayanağı olan risklerdir. Her ne kadar gelecekten korkmasalar da, bunun risklerinden korunmak için akılcı planlar yaparlar. İş planları çok detaylıdır ve çok fazla şeyi şansa bırakmadan ilerlemeleri gerekir. Kendilerini; girişimlerinin konusu, sektörü, bağlı olduğu piyasa hakkında geliştirir, her bilgiyi kullanmayı bilirler. İşin teknik detaylarına olduğu kadar finansal, pazarlama ve bunlar gibi diğer alanlara da hakim olmaları gerekir. Çok derinlemesine olmasa da bu konularda da fikirleri vardır. Geleceğe dair sağlam öngörülerde bulunurlar. Bu onların girişimlerinin başarısı için çok kritiktir. İleri görüşlü olmak, işin başarısının altında yatan asıl sebeptir. Gelecekteki trendleri görüp buna göre girişimlerini de yönlendirirler. Hata yapmaktan korkmazlar. Hatalarından bir şeyler öğrenmeyi ve daha iyisini geliştirmeyi bilirler. Yaratıcı kişilerdir. Kimsenin göremediği o açığı bulup fikirleriyle bunu kapatırlar. Özgüvenlidirler. Fikirlerinin arkasında durur; doğru olduğuna inandıkları şeyleri savunurlar. Bu aşamada çevreden gelebilecek olumsuz görüşlerden etkilenmezler. Kendilerini fikirlerine adarlar ve onun hayata geçmesi ve başarılı olabilmesi için çok fedakarlıkta bulunurlar. Esneklerdir. Pazarın, sektör özelliklerinin, teknolojinin değişimine ve gelişimine ayak uydurmak için değişken durumlara uyum sağlamayı öğrenirler. Bir liderin sahip olduğu özelliklere sahiptirler. İş fikirlerini hayata geçirebilmek için ihtiyaç duydukları ekibi yönetmeyi, onları da başarıya inandırmayı, motive etmeyi ve sadık kalmalarını sağlamayı bilirler. Zaman yönetimi konusunda hassaslardır. Bir girişimcinin yapması gereken işlere nazaran vakti çok kısıtlıdır. Dolayısıyla bu vakti en verimli şekilde kullanması gerekir. Bunun için her zaman planlı bir şekilde ilerler ve bu plana sadık kalırlar. İletişim becerileri çok kuvvetlidir. Yeni bir fikir geliştirmek ve bunu hayata geçirebilmek için çok fazla insanla iletişim kurmaları ve bağlantılarını sağlam tutmaları gerekir. Tanıdıkları kişilerden olumlu anlamda fayda sağlamayı ve onlarla uzun soluklu ilişkiler kurmayı başarırlar.