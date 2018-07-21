Genç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?

2000'li yıllarda dünyaya gelen ve adeta internet ile iç içe büyüyen Z kuşağı, dijital pazarlama sektörünün de en önemli hedef kitlelerinden biri. Gençlere yönelik olarak şekillenen internet dünyasında, kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği alanlar üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'de ve dünyada Z kuşağını tanımlamak için bağımsız, küresel, dijital ve cesur sözcüklerini kullanabiliriz. Genellikle pratik ve pragmatik davranan yeni nesilin, internet üzerinde en çok zaman geçirdiği alanların video formatlı alanlar olduğunu söylemek mümkün.

Online ortamda zaman geçiren gençlerin, nüfusumuza oranı şu anda yüzde 25 civarında. Bu oranın içerisinde yaşları 13 ile 19 arasında değişen gençler bulunuyor. Gençlerin internette en çok zaman geçirdiği kategorilerin arama motorları, sosyal ağlar ve video siteleri geliyor.

Artık çabuk tüketilen, ilgi çeken, fayda sağlayan ve bilgi ile eğlenceye dayalı sitelerin gençler üzerinde daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Arama motorlar arasında Google, video sitelerinden Youtube ve sosyal medya kanallarından Twitter ile Instagram gençlerin yüzde 90'nın en çok ilgilendiği siteler.

Gençlerin internet kullanımından en büyük motivasyon kaynağı iletişim. Bunun yanı sıra "validation" yani onay görme, beğenilme psikolojisi de çağımızın en önemli unsurlarından biri. Bu nedenle Twitter ve Instagram gibi video, anlık durum ve fotoğraf paylaşma siteleri büyük ilgi görüyor.

Bunun yanı sıra pc yerine mobilden internete erişim son zamanlarda ciddi oranda arttı. Bu nedenle markalar da içeriklerini ve alt yapılarını mobil servislere göre yenilemeye başladı. Ayrıca mobil içeriklerin satın alınma oranı yüzde 20'ye ulaştı. Oyunlar ve e-kitaplar da yine mobil kullanıcılarının tercih ettiği aplikasyonlar.

Reklamlara karşı kullanılan "Ad Blocker" programları gençler arasında oldukça yaygın. İnternet üzerinde zaman geçiren genç kuşağın en çok yer aldığı sitelerin başında gelen Youtube üzerinde çıkan reklamlar engelleyen bu program, gençlerin yüzde 37'si tarafından kullanılıyor.

Sosyal yönü kuvvetli, komik, eğlenceli, gündemi takip ettiren içerikler gençlerin en çok tıkladığı alanların başında geliyor. Kısa ve öz fikirler, nokta atışı yapan pazarlama teknikleri de yine gençlerin ilgisini çeken alanlardan.