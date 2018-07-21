Genç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Kobi HaberleriGenç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?
GeriKobi Genç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kobi
21.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Genç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?

Gençler internette nelere zaman ayırıyor? En çok hangi içerikleri seviyorlar? İşte Z kuşağının internet analizi...

2000'li yıllarda dünyaya gelen ve adeta internet ile iç içe büyüyen Z kuşağı, dijital pazarlama sektörünün de en önemli hedef kitlelerinden biri. Gençlere yönelik olarak şekillenen internet dünyasında, kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği alanlar üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'de ve dünyada Z kuşağını tanımlamak için bağımsız, küresel, dijital ve cesur sözcüklerini kullanabiliriz. Genellikle pratik ve pragmatik davranan yeni nesilin, internet üzerinde en çok zaman geçirdiği alanların video formatlı alanlar olduğunu söylemek mümkün.

Online ortamda zaman geçiren gençlerin, nüfusumuza oranı şu anda yüzde 25 civarında. Bu oranın içerisinde yaşları 13 ile 19 arasında değişen gençler bulunuyor. Gençlerin internette en çok zaman geçirdiği kategorilerin arama motorları, sosyal ağlar ve video siteleri geliyor.

Artık çabuk tüketilen, ilgi çeken, fayda sağlayan ve bilgi ile eğlenceye dayalı sitelerin gençler üzerinde daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Arama motorlar arasında Google, video sitelerinden Youtube ve sosyal medya kanallarından Twitter ile Instagram gençlerin yüzde 90'nın en çok ilgilendiği siteler.

Gençlerin internet kullanımından en büyük motivasyon kaynağı iletişim. Bunun yanı sıra "validation" yani onay görme, beğenilme psikolojisi de çağımızın en önemli unsurlarından biri. Bu nedenle Twitter ve Instagram gibi video, anlık durum ve fotoğraf paylaşma siteleri büyük ilgi görüyor.

Bunun yanı sıra pc yerine mobilden internete erişim son zamanlarda ciddi oranda arttı. Bu nedenle markalar da içeriklerini ve alt yapılarını mobil servislere göre yenilemeye başladı. Ayrıca mobil içeriklerin satın alınma oranı yüzde 20'ye ulaştı. Oyunlar ve e-kitaplar da yine mobil kullanıcılarının tercih ettiği aplikasyonlar.

Reklamlara karşı kullanılan "Ad Blocker" programları gençler arasında oldukça yaygın. İnternet üzerinde zaman geçiren genç kuşağın en çok yer aldığı sitelerin başında gelen Youtube üzerinde çıkan reklamlar engelleyen bu program, gençlerin yüzde 37'si tarafından kullanılıyor.

Sosyal yönü kuvvetli, komik, eğlenceli, gündemi takip ettiren içerikler gençlerin en çok tıkladığı alanların başında geliyor. Kısa ve öz fikirler, nokta atışı yapan pazarlama teknikleri de yine gençlerin ilgisini çeken alanlardan.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Genç kuşak internette nasıl vakit geçiriyor?

Haftanın kazandıranı belli oldu

Dijital reklamcılıktaki son trendler neler?

İş yerinde daha zinde çalışmak için bunları uygulayın