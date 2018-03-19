e-Spor hakkında merak edilenler

Hayatımızın birçok alanında elektronikleşmeye gidilmesiyle, spor da bundan geri kalmayarak dijital ortama taşındı. Türkiye'deki büyük takımların da bu platforma geçiş yapmasıyla beraber büyük yankı bulan e-Spor hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

E-Spor nedir?

Tüm dünyadan internet bağlantısı aracılığıyla oynanabilen, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarla büyük organizasyonların düzenlendiği yeni bir dijital spor alanı olarak tanımlanabilir.

E-Spor nasıl ortaya çıktı?

İlk çıkış noktası 70’li ve 80’li yıllarda atariler ve konsollu oyunlarla ortaya atılan e-Spor, sonrasında daha teknolojik olan playstationlar ile desteklendi. Son yıllarda teknolojideki gelişmelerle birlikte, bilgisayar ya da mobil cihazlarda oyunların oynanabilmesi, daha heyecanlı ve rekabetçi bir ortamın oluşması ile bu fikir hayata geçmiş oldu.

Türkiye'de e-Spor nerede?

Spor alanında faaliyet gösteren 3 büyük takımın da bu platforma adım atmasıyla beraber gündeme gelen e-Spor için daha fazla yatırım söz konusu. Birçok kişi tarafından seyredilen bu müsabakalar, sporseverlerin yeni ilgi alanlarından biri. Çeşitli e-Spor kulüplerinin kurulması ve sponsorluk çalışmaları ile de bu dal, uzun süre gündemden ineceğe benzemiyor. Türkiye'de oyuncuların lisanslama çalışmalarına ise 2014 yılında başlandı ve o tarihten bu yana profesyonel oyuncular lisanlarını alıp çeşitli oyunlarda boy gösterebiliyorlar.

E-Spor nasıl oynanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lisanslanan sporcular, profesyonel sporcu olarak adlandırılır ve müsabakalarda yarışarak oyunlardan gelir elde edebilir.

E-Sporun avantajları nelerdir?

Elektronik ortama geçen tüm işlemler gibi spor için de dijital dünyanın sunduğu en önemli avantaj mekan ya da zamana bağlı kalma zorunluluğunun olmaması. E-Spor için, oyuncular bizzat ilgili bakanlık tarafından lisanslanır ve çeşitli oyunlarda oynayarak bu işlemlerden para kazanabilir. Yeni yatırımların da gelmesiyle bu alan, önemli sayıda kişi için bir istihdam kaynağı da olacak gibi görünüyor. Geleneksel spor ve oyun işlemlerinden çok daha heyecanlı olan e-Sporlar ile daha fazla kişiye hitap etmek de mümkün olacak.

Hangi oyunlar e-Spor ile oynanabilir?

Bu platformda da oynanabilen en bilindik oyunlardan bazıları; League of Legends, Fifa, Hearthstone, Overwatch, Dota 2 ve Counter Strike: Global Offensive.