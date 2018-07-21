Dijital reklamcılıktaki son trendler neler?

Tüketimin çok hızlı olduğu bir yüzyılda üretim ve pazarlama yöntemlerinin de bu hıza yetişebilmesi için yeni teknikler geliştirmesi gerekiyor. Bunun için de teknolojiden yararlanmak ve bunu verimli bir şekilde kullanmak son derece önemli. 2018 yılındaki dijital reklamcılık ve pazarlama sektöründe bilinmesi ve takip edilmesi gereken trendler neler?

Yapay Zeka

Endüstri 4.0 devriminin başlamasına ortam hazırlayan, yeni bir dönem başlatan yapay zeka, dijital reklamcılığın da gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda güvenlik sorunlarıyla gündeme gelse de yapay zeka ile dijital reklamcılığın önemli temsilcilerinin başında Facebook geliyor. Tüketicilerin en çok zaman geçirdiği, ilgisini çeken, meraklı olduğu konuları sosyal paylaşım sitelerinden takip etmek mümkün. Böylece tüketicilerin yorumları, beğenileri, beğenmedikleri ve gündeme taşıdıkları konular pazarlama verisi olarak kullanılabiliyor.

Canlı Yayınlar

Instagram, Facebook ve Twitter gibi dev şirketlerin artık sıklıkla kullandığı araçlardan biri de canlı yayınlar yani live streaming. Artık içerik yerine kısa sürede izlenebilen, dikkat çekici ve viral özelliği taşıyan videolar dijital reklamcılık ve pazarlama alanında bir moda haline geldi.

Haberleşme Uygulamaları

Mesajlaşma başta olmak üzere anlık görüntülü konuşma, hızlı ileti gönderimi, fotoğraf, video ve çeşitli dosyaların paylaşımı ile hızla yayılan bu uygulamalar dijital sektörün de kullandığı birimlerin başında geliyor. Whatsapp bu alandaki en başarılı örneklerden biri. Buraya verilen reklamlar, şirketlerin tüketiciyle doğrudan iletişime geçmesini de sağlıyor.

Akılda Kalıcı, Kısa ve Etkili İçerikler

Günümüzde artık uzun reklam metinlerinin geride kaldığını söyleyebiliriz. Şirketler, reklam ve pazarlama stratejisi olarak Periscope, Snapchat, Instagram gibi hem video hem de anlık içerik paylaşımlarıyla slogan içerikli ürünler sunabiliyor. Youtube üzerinden de video önü ve arasındaki reklamlar önemli bir gelir sağlıyor.

Pazarlama ve Reklam Bir Arada

Artık zaman çok daha değerli ve tüketiciler bir site üzerinde en fazla 25 saniye kalabiliyor. Bu nedenle tanıtımın yanında pazarlama, ürün fiyatları, indirimler ve promosyonlar uygulamalarda ve siteler üzerinde direkt olarak sunuluyor. Ayrıca chatbots, sanal gerçeklik, VR gibi cihazlara yönelik de yeni reklam uygulamaları hayata geçiriliyor.