Dijital reklamcılıktaki son trendler neler?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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21.07.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Dijital reklamcılıktaki son trendler neler?

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Dijital reklamcılıktaki son trendler neler?

Reklamlar artık dijital mecralara kayıyor. İşte dijital reklamcılıktaki son trendler...

Tüketimin çok hızlı olduğu bir yüzyılda üretim ve pazarlama yöntemlerinin de bu hıza yetişebilmesi için yeni teknikler geliştirmesi gerekiyor. Bunun için de teknolojiden yararlanmak ve bunu verimli bir şekilde kullanmak son derece önemli. 2018 yılındaki dijital reklamcılık ve pazarlama sektöründe bilinmesi ve takip edilmesi gereken trendler neler?

Yapay Zeka

Endüstri 4.0 devriminin başlamasına ortam hazırlayan, yeni bir dönem başlatan yapay zeka, dijital reklamcılığın da gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda güvenlik sorunlarıyla gündeme gelse de yapay zeka ile dijital reklamcılığın önemli temsilcilerinin başında Facebook geliyor. Tüketicilerin en çok zaman geçirdiği, ilgisini çeken, meraklı olduğu konuları sosyal paylaşım sitelerinden takip etmek mümkün. Böylece tüketicilerin yorumları, beğenileri, beğenmedikleri ve gündeme taşıdıkları konular pazarlama verisi olarak kullanılabiliyor.

Canlı Yayınlar

Instagram, Facebook ve Twitter gibi dev şirketlerin artık sıklıkla kullandığı araçlardan biri de canlı yayınlar yani live streaming. Artık içerik yerine kısa sürede izlenebilen, dikkat çekici ve viral özelliği taşıyan videolar dijital reklamcılık ve pazarlama alanında bir moda haline geldi.

Haberleşme Uygulamaları

Mesajlaşma başta olmak üzere anlık görüntülü konuşma, hızlı ileti gönderimi, fotoğraf, video ve çeşitli dosyaların paylaşımı ile hızla yayılan bu uygulamalar dijital sektörün de kullandığı birimlerin başında geliyor. Whatsapp bu alandaki en başarılı örneklerden biri. Buraya verilen reklamlar, şirketlerin tüketiciyle doğrudan iletişime geçmesini de sağlıyor.

Akılda Kalıcı, Kısa ve Etkili İçerikler

Günümüzde artık uzun reklam metinlerinin geride kaldığını söyleyebiliriz. Şirketler, reklam ve pazarlama stratejisi olarak Periscope, Snapchat, Instagram gibi hem video hem de anlık içerik paylaşımlarıyla slogan içerikli ürünler sunabiliyor. Youtube üzerinden de video önü ve arasındaki reklamlar önemli bir gelir sağlıyor.

Pazarlama ve Reklam Bir Arada

Artık zaman çok daha değerli ve tüketiciler bir site üzerinde en fazla 25 saniye kalabiliyor. Bu nedenle tanıtımın yanında pazarlama, ürün fiyatları, indirimler ve promosyonlar uygulamalarda ve siteler üzerinde direkt olarak sunuluyor. Ayrıca chatbots, sanal gerçeklik, VR gibi cihazlara yönelik de yeni reklam uygulamaları hayata geçiriliyor.

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