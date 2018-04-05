Daha fazla müşteri kazanmanıza yardım edecek taktikler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kobi
05.04.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Daha fazla müşteri kazanmanıza yardım edecek taktikler

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Daha fazla müşteri kazanmanıza yardım edecek taktikler

Şirketler ve markalar için satış yapmak kadar yeni müşteri kazanmak da oldukça önemli. İşte daha fazla müşteri kazanmanın yolları...

Müşteri kazanmak ve kazanılan müşteriyi elde tutmak kolay bir iş değil. Müşteriyi her daim memnun etmeniz hem markanızın yayılmasına, hem de kazandığınız müşterinin size bağlı kalmasına yardımcı olur. İşte daha fazla müşteri kazanmak için yapmanız gerekenler...

Müşteri ihtiyaçlarına odaklanın

İşletme olarak müşterinin tüm ihtiyaçlarını bilmeli ve karşılamalısınız. Mevcut müşterilerinize neler istediklerini sorarak ve buna uygun işler yaparak yeni müşteriler de kazanabilirsiniz.

Ürünlerinizin aynı zamanda müşterisi de olun

Bir ürün satarken onun sadece satıcısı olmayın, müşterisi de olun. Böylelikle müşterilerinize ürünler hakkında daha somut bilgiler verebilirsiniz. Bu da adınızın herkes tarafından duyulmasını sağlar ve daha fazla müşteri kazanırsınız.

Eski müşterilerinizle iletişim kurun

Sizden artık alışveriş yapmayan müşterilerinizle iletişim kurup, neden artık sizi tercih etmediğini öğrenin. Böylelikle hatalarınızı ve eksiklerinizi görür, bunları düzeltmeye yönelebilirsiniz. Bu da hem eski müşterilerinizi geri getirebilir hem de yeni müşteriler kazanmanızı sağlar.

Ürünleriniz kaliteli olsun

Ürünleriniz kalitesiz olmamalı. Bu müşteri kaybetmenize neden olur. Kaliteli, tercih edilebilir, performansı yüksek ürünler kullanın ki hem müşteri kaybetmeyin hem de yeni müşteriler kazanabilin.

Ürün çeşitliliğini arttırın

Ürünleriniz tek bir çeşitten oluşmasın, daha fazla çeşitli olsun. Müşteri aradığını sizde bulsun. Aksi takdirde müşteriyi başka işletmelere yönlendirmiş olursunuz. Bu da hem mevcut müşteriyi kaybetmenize hem de müşteri kazanmanıza engel olur.

Ulaşılabilir olun

Müşteri, 7 gün 24 saat ulaşabildiği işletmeleri daha çok tercih eder. Müşteri hizmetleri konusuna önem verin ve sürekli ulaşabilir olun.

Güleryüzlü olun

Bu hem çok basit hem de her iki tarafı da memnun edecek bir taktik. Hiç kimse sürekli somurtan ve ilgisiz davranan bir satıcıyla veya işletmeciyle çalışmak istemez.

Reklam yapmaya önem verin

Günümüzde reklam daha fazla kişiye ulaşma açısından en etkili yöntem. Siz de bu yöntemi kullanın ve işletmenizin reklamlarını verin. İster internet ortamında, ister reklam panolarında, isterseniz de broşür bastırarak reklamlar verebilir, ilgiyi üzerinize çekebilirsiniz. Dikkat çekici bir reklam müşteri kazanma da çok etkili bir yöntem.

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