Bu paralar Bitcoin'e alternatif

Dijital para birimi olan kripto paralar 2011 yılında hayatımıza girdi. Son birkaç senedir daha da dikkat çekmeye başlayan kripto paralar hükümetleri korkutsa da bugün piyasa değeri 114 milyar dolar olan bitcoine alternatif birçok dijital para ortaya çıktı. Her ne kadar bitcoin kadar yüksek piyasa değerine sahip olmasalar da işte o alternatif paralar:

Ethereum

Bugün piyasa değeri 37 milyar dolar olan Ethereum, bir blockhain zinciri üzerine kurulu olmasından dolayı daha güvenli ve hızlı. 2015 yılında ödeme yapma amacıyla tasarlanmış olmasına rağmen gittikçe popüler olması nedeniyle sanal bir para birimi haline geldi. Hemen cevap verme özelliği nedeniyle alışverişlerin daha hızlı yapılmasına olanak sağlıyor.

Ripple

2017 yılında en çok artan kripto para olan Ripple, bir şirketin kontrolü altında olması nedeniyle diğer kripto paralardan farklı. Bu nedenle bankaların ve şirketlerin daha çok tercih etmesine neden oluyor. Transferlerin düşük maliyetlerle yapılmasına imkan veren Ripple'ın bugünkü piyasa değeri 19 milyar dolar.

Bitcoin Cash

Bitcoin'in ikiye bölünmesi ile ortaya çıkan Bitcoin Cash kullanıcıların birbirleri ile internet üzerinde hareket edebildiği nakit bir sistemdir. Üçüncü tarafa ya da Merkez Bankası'na ihtiyaç görülmeksizin işlem gören Bitcoin Cash'ın bugünkü piyasa değeri 10 milyar dolar ediyor.

Litecoin

2011 yılında Bitcoin'den ayrılan Litcoin işlem onay süresi oldukça hızlı olan dijital paralardan biri. Şu sıralar piyasa değeri 6 milyar doları buluyor.

EOS

Yeni bir sanal para birimi olan ve bugün piyasa değeri 4.3 milyar doları bulan EOS, blockhain teknolojisine bağlı ve kısa sürede milyonlarca işlem gerçekleştirebilme ve daha az maliyete sahip olma kapasitesi ile Ethereum'a benzer özellikler gösteriyor. Ethereum'dan farkı, işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyip hesabınızda sadece EOS coin'i bulundurmanızın yeterli olması.

Cardano

Güvenliğe önem veren Cardano, akıllı bir sözleşme platformu kullanıyor. Mühendisler ve akademisyenlerin ortak çalışması olan Cardano, Ethereum'a benzer özellikler gösteriyor. İki katmanlı geliştirilmesi üzerinde yapılan sözleşmelerin daha esnek olmasını sağlıyor. Daedalus adında açık kaynaklı bir cüzdana sahip olan Cardano'nun piyasa değeri 3.8 milyar doları buluyor.

Dash

Bitcoin'in altcoini olan Dash finansal gizliliğe önem vererek merkezi olmayan işletim ve fon sistemine sahip. Piyasa değeri 2 milyar doları buluyor.

NEO

Çin merkezli bir sanal para birimi olan NEO'nun piyasa değeri 3 milyar dolar. Çinlilerin Ethereum'u olarak biliniyor. Transfer ücreti almadığı için daha avantajlı.

IOTA

Nesneler arasında internet üzerinden güvenli bir değişim ve ödeme sistemine dayanıyor. Tangle adında dağıtımcı hesap sistemine sahip. Bugün 3 milyar dolar piyasa değerine yaklaşıyor.

Monero

Özel ve izlenemeyen bir sanal para birimi. Bunun için özel bir şifreleme sistemi kullanır. Taka özelliğine sahip olan Monero'nun şimdiki piyasa değeri 2.7 milyar dolar.

NEM

Hasat özelliği bulunan NEM'in piyasa değeri 1.9 milyar dolar. Merkezi olmayan bilgi işlem sistemlerine sahiptir.