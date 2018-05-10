Bu paralar Bitcoin'e alternatif

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kobi
10.05.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Bu paralar Bitcoin'e alternatif

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Bu paralar Bitcoin'e alternatif

Son dönemlerin en çok ses getiren yatırım yöntemlerinden bitcoin, alternatifleriyle de dikkat çekiyor. İşte onlar...

Dijital para birimi olan kripto paralar 2011 yılında hayatımıza girdi. Son birkaç senedir daha da dikkat çekmeye başlayan kripto paralar hükümetleri korkutsa da bugün piyasa değeri 114 milyar dolar olan bitcoine alternatif birçok dijital para ortaya çıktı. Her ne kadar bitcoin kadar yüksek piyasa değerine sahip olmasalar da işte o alternatif paralar:

Ethereum

Bugün piyasa değeri 37 milyar dolar olan Ethereum, bir blockhain zinciri üzerine kurulu olmasından dolayı daha güvenli ve hızlı. 2015 yılında ödeme yapma amacıyla tasarlanmış olmasına rağmen gittikçe popüler olması nedeniyle sanal bir para birimi haline geldi. Hemen cevap verme özelliği nedeniyle alışverişlerin daha hızlı yapılmasına olanak sağlıyor.

Ripple

2017 yılında en çok artan kripto para olan Ripple, bir şirketin kontrolü altında olması nedeniyle diğer kripto paralardan farklı. Bu nedenle bankaların ve şirketlerin daha çok tercih etmesine neden oluyor. Transferlerin düşük maliyetlerle yapılmasına imkan veren Ripple'ın bugünkü piyasa değeri 19 milyar dolar.

Bitcoin Cash

Bitcoin'in ikiye bölünmesi ile ortaya çıkan Bitcoin Cash kullanıcıların birbirleri ile internet üzerinde hareket edebildiği nakit bir sistemdir. Üçüncü tarafa ya da Merkez Bankası'na ihtiyaç görülmeksizin işlem gören Bitcoin Cash'ın bugünkü piyasa değeri 10 milyar dolar ediyor.

Litecoin

2011 yılında Bitcoin'den ayrılan Litcoin işlem onay süresi oldukça hızlı olan dijital paralardan biri. Şu sıralar piyasa değeri 6 milyar doları buluyor.

EOS

Yeni bir sanal para birimi olan ve bugün piyasa değeri 4.3 milyar doları bulan EOS, blockhain teknolojisine bağlı ve kısa sürede milyonlarca işlem gerçekleştirebilme ve daha az maliyete sahip olma kapasitesi ile Ethereum'a benzer özellikler gösteriyor. Ethereum'dan farkı, işlemler için herhangi bir ücret talep etmeyip hesabınızda sadece EOS coin'i bulundurmanızın yeterli olması.

Cardano

Güvenliğe önem veren Cardano, akıllı bir sözleşme platformu kullanıyor. Mühendisler ve akademisyenlerin ortak çalışması olan Cardano, Ethereum'a benzer özellikler gösteriyor. İki katmanlı geliştirilmesi üzerinde yapılan sözleşmelerin daha esnek olmasını sağlıyor. Daedalus adında açık kaynaklı bir cüzdana sahip olan Cardano'nun piyasa değeri 3.8 milyar doları buluyor.

Dash

Bitcoin'in altcoini olan Dash finansal gizliliğe önem vererek merkezi olmayan işletim ve fon sistemine sahip. Piyasa değeri 2 milyar doları buluyor.

NEO

Çin merkezli bir sanal para birimi olan NEO'nun piyasa değeri 3 milyar dolar. Çinlilerin Ethereum'u olarak biliniyor. Transfer ücreti almadığı için daha avantajlı.

IOTA

Nesneler arasında internet üzerinden güvenli bir değişim ve ödeme sistemine dayanıyor. Tangle adında dağıtımcı hesap sistemine sahip. Bugün 3 milyar dolar piyasa değerine yaklaşıyor.

Monero

Özel ve izlenemeyen bir sanal para birimi. Bunun için özel bir şifreleme sistemi kullanır. Taka özelliğine sahip olan Monero'nun şimdiki piyasa değeri 2.7 milyar dolar.

NEM

Hasat özelliği bulunan NEM'in piyasa değeri 1.9 milyar dolar. Merkezi olmayan bilgi işlem sistemlerine sahiptir.

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