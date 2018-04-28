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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kobi
28.04.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıktı

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Piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıktı

Milyonlarca kişinin ilgisini bir anda çeken Netflix'in hikayesi birçoğumuzun bildiği kadar yeni değil. İşte Netflix'in hakkında bilmedikleriniz...

Amerika'da Reed Hastings ve Marc Randolph işbirliği ile 1997 yılında internet üzerinden DVD kiralama amacıyla kurulan Netflix, bugün 190'dan fazla ülkede hizmet sunarak piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıkan bir şirket olmayı başardı. Peki Netflix'in bu hızlı yükselişinin ardındaki başarı hikayesi neydi?

Netflix'in Başarı Hikayesi

DVD'lerin VCD'lere göre daha kaliteli görüntü kalitesine sahip olduğu ve pahalı olmasından dolayı herkesin evinde bulunmadığı bir dönemde, Netflix posta yoluyla DVD kiralama hizmeti veren bir servisti. Kiralanan DVD'lerin gün sınırının olmaması Netflix'in sunduğu ayrıcalıklardan biriydi. 14 Nisan 1998'de yaklaşık 950 film ve 30 çalışan ile yayına başlayan Netflix, 4 dolara filmleri kiraya veriyordu. Bir yıl içinde film arşivinde bulunan film sayısı 2000'e çıkan şirket, 1999 yılında abonelik sistemine geçti. Böylece tek film kiralama yerine sınırsız sayıda film aylık ödeme ile kiralanabiliyordu. Kullanıcılara izledikleri filmlere göre beğenebilecekleri filmleri önererek o dönemde bir ilke imza atıyordu.

Bir yandan Amerika'nın birçok yerinde dağıtım siteleri açan Netflix, 2002 yılında halka açılmaya karar verdi ve 5,5 milyon hisse satmasının ardından adını Netflix Inc. olarak değiştirdi. 2003 yılına gelindiğinde 1 milyon üye sayısına ulaşmayı başardı. DVD sektörünün durağanlaşmasının ardından çevrimiçi video içerikleri yayınlamaya başladı. 2007 yılında kullanıcılara 'anında izle' sloganıyla kendi bilgisayarları üzerinden film ve dizileri izleme imkanı sundu.

2008'de Starz Entertainment ile anlaşarak 2500 film ve tv şovunu yayına soktu. 2010 yılına gelindiğinde hisse değeri %200 artan Netflix; iPod Touch, iPad, iPhone, the Nintendo Wii gibi cihazlarda kullanıcıyla buluşmaya başladı. Amerika dışında ilk kez 2011 yılında Karayipler ve 2012 yılında da İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yayına başladı. Bu süreçte film kiralama ve internetten izleme adı altında iki farklı ödeme seçeneği ile üyelere hizmet veriyordu.

Dizi, film ve belgesel izleme imkanı sunmasının yanında ayrıca yapımcılığını kendisinin üstlendiği içerikler de üretmeye başladı. Bunlardan birisi olan House of Cards, 8 dalda Altın Küre, 33 dalda Emmy ödüllerine aday gösterildi.

2016 yılında tüm dünyaya açılmaya karar veren şirketin yayına başladığı ülkeler arasında Türkiye’de bulunuyor. Bugün tüm dünyada yaklaşık 117 milyon kullanıcısı bulunan Netflix'in başarısının ardında yatan nedenler farklı iş modeli geliştirmesi, gelişen teknolojileri takip etmesi, özellikle film kiralama sistemini internet üzerinden sağlaması, uygun fiyat politikasına sahip olması, iyi pazarlama teknikleri, müşteri memnuniyetine odaklanması gibi faktörler sayılabilir.

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