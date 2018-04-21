Bill Gates'in zaman yönetimi kuralları

Dünyanın en zengin iş adamı olan ve aynı zamanda ufuk açan girişimcilerinden biri olarak gösterilen Bill Gates'in başarısının sırrı en çok merak edilen konulardan biri. Gates'in günlük yaşamına ve genel yaşam prensiplerine baktığımızda karşımıza bizi şaşırtmayan, kusursuz bir zaman yönetimi çıkıyor. Dünyaca ünlü iş adamının zaman yönetiminde uyguladığı kurallar, genç girişimcilere örnek olacak şekilde.

Bill Gates 82,5 milyar dolarlık bir zenginliğe sahip. Microsoft'un kurucusunun tek zenginliği maddiyat değil. Ünlü iş adamı, günlük işlerini çok dikkatli bir şekilde planlayarak bu günlere gelmiş.

Bir vizyon sahibi olmayı ve birlikte çalıştığı kişilerle her zaman uyumlu olmayı genç iş adamlarına ve girişimcilere tavsiye olarak sunan Gates, başarıdaki en önemli sırrın zaman yönetimi olduğuna inanıyor. Gates, tatil zamanlarını yıllık olarak planlıyor ve tatillerini Washington'daki 124 milyon dolarlık malikanesinde geçiriyor.

Gates'in hobileri arasında tenis oynamak bulunuyor. Zaman planlamasında hobilere mutlaka yer veren Amerikalı iş adamı, boş zamanların özellikle spor yapılarak değerlendirilmesini öneriyor.

Bill Gates, her sabah uyandığında günlük planlarını önce saatlik olarak yapıyor. Sonrasında bu saatleri de görev önceliğine göre düzenliyor. Gates'in zaman yönetiminde bilgi çok önemli. Dolayısıyla ünlü iş adamı, her sabah günün gazetelerine ve önemli gelişmelere göz atıyor.

Dünyanın en zengin adamı, zamanını doğru ve verimli kullanmak için her program arasında 5 dakikalık molalar veriyor. Bunun yanında molada olsa dahi aklına gelen fikirleri ve projeleri mutlaka not ediyor. Böylece zaman kaybetmeden kafasından geçenlere ulaşabiliyor.

Zaman yönetiminde öğünlerin atlanmaması çok önemli. Sabah, akşam ve öğlen yemeklerini belirli saatlerde yiyor. Böylece en önemli iş zamanlarında yemekle ilgilenmek zorunda kalmıyor. Bu, onun sağlıklı yaşamasını da sağlıyor.

Gates için kitap okumaya zaman ayırmak çok önemli. Başarılı iş adamı, akşam yemeklerinden sonra dinlenme bölümünde sevdiği kitapları okumayı ihmal etmiyor.

Haftanın bir gününün bilinmedik yerleri gezmeye ve görmeye ayrılması çok önemli. Gates bunun ufuk açıcı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle haftalık ve aylık planlarında gezi programı da bulunuyor.

Görüldüğü üzere Gates, zaman yönetimini çok sıkı bir disiplinle düzenlediği gibi, kişisel alanlara da yer veriyor. Ünlü iş adamına göre çok çalışmak değil verimli çalışmak önemli. Bunun için de kişinin mutlaka kendine zaman ayırması gerekiyor.