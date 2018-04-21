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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kobi
21.04.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Bill Gates'in zaman yönetimi kuralları

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Bill Gates'in zaman yönetimi kuralları

Zamanı doğru yönetmek başarılı kişilerin en önemli sırlarının başında geliyor. İşte Bill Gates'in zaman yönetimi kuralları...

Dünyanın en zengin iş adamı olan ve aynı zamanda ufuk açan girişimcilerinden biri olarak gösterilen Bill Gates'in başarısının sırrı en çok merak edilen konulardan biri. Gates'in günlük yaşamına ve genel yaşam prensiplerine baktığımızda karşımıza bizi şaşırtmayan, kusursuz bir zaman yönetimi çıkıyor. Dünyaca ünlü iş adamının zaman yönetiminde uyguladığı kurallar, genç girişimcilere örnek olacak şekilde.

Bill Gates 82,5 milyar dolarlık bir zenginliğe sahip. Microsoft'un kurucusunun tek zenginliği maddiyat değil. Ünlü iş adamı, günlük işlerini çok dikkatli bir şekilde planlayarak bu günlere gelmiş.

Bir vizyon sahibi olmayı ve birlikte çalıştığı kişilerle her zaman uyumlu olmayı genç iş adamlarına ve girişimcilere tavsiye olarak sunan Gates, başarıdaki en önemli sırrın zaman yönetimi olduğuna inanıyor. Gates, tatil zamanlarını yıllık olarak planlıyor ve tatillerini Washington'daki 124 milyon dolarlık malikanesinde geçiriyor.

Gates'in hobileri arasında tenis oynamak bulunuyor. Zaman planlamasında hobilere mutlaka yer veren Amerikalı iş adamı, boş zamanların özellikle spor yapılarak değerlendirilmesini öneriyor.

Bill Gates, her sabah uyandığında günlük planlarını önce saatlik olarak yapıyor. Sonrasında bu saatleri de görev önceliğine göre düzenliyor. Gates'in zaman yönetiminde bilgi çok önemli. Dolayısıyla ünlü iş adamı, her sabah günün gazetelerine ve önemli gelişmelere göz atıyor.

Dünyanın en zengin adamı, zamanını doğru ve verimli kullanmak için her program arasında 5 dakikalık molalar veriyor. Bunun yanında molada olsa dahi aklına gelen fikirleri ve projeleri mutlaka not ediyor. Böylece zaman kaybetmeden kafasından geçenlere ulaşabiliyor.

Zaman yönetiminde öğünlerin atlanmaması çok önemli. Sabah, akşam ve öğlen yemeklerini belirli saatlerde yiyor. Böylece en önemli iş zamanlarında yemekle ilgilenmek zorunda kalmıyor. Bu, onun sağlıklı yaşamasını da sağlıyor.

Gates için kitap okumaya zaman ayırmak çok önemli. Başarılı iş adamı, akşam yemeklerinden sonra dinlenme bölümünde sevdiği kitapları okumayı ihmal etmiyor.

Haftanın bir gününün bilinmedik yerleri gezmeye ve görmeye ayrılması çok önemli. Gates bunun ufuk açıcı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle haftalık ve aylık planlarında gezi programı da bulunuyor.

Görüldüğü üzere Gates, zaman yönetimini çok sıkı bir disiplinle düzenlediği gibi, kişisel alanlara da yer veriyor. Ünlü iş adamına göre çok çalışmak değil verimli çalışmak önemli. Bunun için de kişinin mutlaka kendine zaman ayırması gerekiyor.

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