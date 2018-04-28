Seth Godin'den ilham veren sözler

Pazarlama ve iş dünyası hakkında en çok satanlar listesine giren eserler veren Amerikalı yazar Seth Godin pazarlamacılık sektörüne henüz 14 yaşındayken girdi. Tuffs Üniversitesi'nin felsefe ve bilgisayar bölümlerinden mezun oldu. En popüler eserleri arasında Mor İnek, Dip, Kilit Adam, Bütün Pazarlamacılar Yalancıdır gibi kitapları bulunan Seth Godin yayınladığı Unleashing the Ideavirus adlı ücretsiz e- kitap en çok indirilen e-kitaplar arasında yer aldı. İşte Seth Godin'in ilham veren sözleri...

"Geleceği hakkında olumlu düşünmediğiniz ve sevmediğiniz bir işi yapmayı sürdürdüğünüz her gün kariyeriniz için kötü bir karardır. Çünkü her gün çok da faydalı olmayan bir şeyde daha iyi hale gelirsiniz. Ve bir gün gelir daha faydalı şeyler öğrenerek vaktini geçirmiş başkalarının gerisinde kalırsınız. Orada kalmayı sürdürmenizin tek sebebi, bırakmanın getireceği kısa vadedeki acıdır. Kazananlar ise şimdi acı çekiyor olmanın daha sonra çekilecek çok daha büyük acıyı önlediğini anlarlar."

"Eğer ölümcül bir kanser teşhisi konduysa, bir sürü doktora gidip etrafta oyalanamazsınız. Dosdoğru “en tepedeki adama”, dünyanın en iyisi sıralamasındakilerden birine gidersiniz. Neden sadece tek bir fırsatınız varsa bunu orada burada israf edeseniz ki? Bir numara olmanın ikinci nedeni; az bulunur olmanın tepede olmayı bir şeye değer yapıyor olmasıdır. Peki az bulunurluk neden kaynaklanır? Piyasanın ve toplumun koyduğu sınırlardan kaynaklanır. Birçok kişinin en tepeyi tırmanacak bir şeyler yaratmadan, çok daha önce bırakmış olmalarından kaynaklanır."

"Huysuz bir müşteri, ajans ya da arama motoru ile ilgili ileri geri konuşmaya başlamadan önce aramızda geçen başarısız diyaloğun gün boyunca başınıza gelmiş en iyi şey olduğunu düşünün. Bu olmazsa, sizin yerinizi kolaylıkla başkası doldurabilirdi. Dip sizin en iyi dostunuzdur."

"Hayatta yapmaya değer hemen her şey Dip tarafından kontrol edilir. Dip sizin gibileri uzak tutmak için koyulan sahte perdelerdir. Sıradan bir CEO’nun özgeçmişine baktığınızda, bu pozisyona gelmeden önce yaklaşık yirmi beş yılını Dip’te geçirdiğini görürüsünüz. Aslında CEO’luk yapmak kolaydır. Zor olan oraya ulaşmaktır. Yol üzerinde büyük bir Dip bulunmaktadır. Nadir bulunur olmak değerli olmanın sırrıdır. Eğer bir Dip olmasaydı, az bulunurluk da olmazdı. Başarılı kişiler Dip'ten enerjiyle fırlayarak ayakta kalırlar. Dip’e meyil göstermezler. Üstüne daha fazla giderek kuralları değiştirir yollarında ilerlerler. Dip’e battıysanız orada mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmeniz gerekmez. Dip’ler eğer üstünü doldurursanız fazla uzun ömürlü olamaz."

"Bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötü tek şey hiçbir şeye başlamamaktır."

“Bir farklılık yaratmak için dün olanlara cevap vermek yerine yeni şeylere odaklanmak gerekir.”