Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri
Kışın soğuğunu hissetmeye başladığımız bu günlerde mevsim değişikliğinin gerektirdiği adaptasyonu sağlayamayabiliyoruz. Bağışıklık sisteminiz size kalkan olacak kadar güçlü değilse gribe yenik düşebilirsiniz.
Nezle ve gripten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Özellikle bazı besinler, içerdikleri bileşenler nedeniyle vücut direncini artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Y. Karakurt, kış aylarına yönelik beslenme önerilerinde bulundu.
HANGİ GIDALAR TÜKETİLMELİ?
O halde kışa kalkanınızı hazırlayın ve bağışıklığınızı kuvvetlendirin. Eğer sık sık hasta oluyorsanız bitki çayları ile barışmanın vakti gelmiş demektir. Ihlamur, adaçayı, zencefil çayı ve kuşburnu çaylarına kupanızda sık sık yer açın C vitamininin bağışıklık ögelerini artırdığı ve virüs aktivitelerini engellediği bildirilir. Kronik bir hastalığınız yok ise günde ortalama 2 porsiyon meyve tüketin.
Kışın bağışıklığınızı destekleyecek olan portakal, mandalina, greyfurt (ilaç kullanıyorsanız tüketmeyin) , kivi, yaban mersini, kızılcık gibi meyveler limon, yeşil biber, domates, patates, maydanoz, kapya biber gibi sebzeler kalkanınızı güçlendirir. Karalahana, karnabahar, ıspanak, şalgam gibi sebze yemeklerine sofralarınızda sık sık yer verebilirsiniz.
C VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
Besinlerle beraber alınan 25-50 mg C vitamini demir emiliminin sağlanması için önemlidir. Yemeklerle beraber salatanın önemi bu nedenle de artmaktadır. Salatanıza ekleyeceğiniz bir domates veya sıkacağınız 1 orta boy limon bu ihtiyacı karşılar. Bol yeşillik çeşidi olan limonlu güzel bir salatayı sofranızdan eksik etmeyin.
Besinlerin C vitaminini kaybetmemesi için ufak parçalara ayırarak kesme, doğrama, soyma işlemi yapmayın. Pişirmeden hemen önce temizleyip ayıklama işlemlerini yapın. C vitamini suda çözünür ve suya geçer bu nedenle sebzelerinizi az suda veya kendi suyunda kısık ateşte kısa sürede pişirin. Yemeğinizi alkali hale getirecek eklemeler yapmayın. Besinleri veya yemekleri bakırla temas ettirmeyin. Besinleri veya yemekleri bekletmeyin, taze tüketin.
HASTALIKLARA KARŞI YOĞURT VE KEFİR
Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak tanımlanmaktadır. Bunlar vitaminlerin emilimini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.
KIŞIN KUPANIZDA OLMASI GEREKEN BİR TARİF;
Kaynayıp ılınmış bir kupa içme suyu, 1 halka taze zencefil, yarım limon, çubuk tarçın ve taze nane yaprakları, tatlandırılmak istenirse 1 tatlı kaşığı organik bal kullanılabilir. Suyun ılık olması C vitaminini korumak için ve balın yapısını korumak için önemlidir.
KIŞIN SOFRANIZDA OLMASI GEREKEN BİR TARİF;
İyi yıkanmış semizotu veya ıspanak yaprakları iri iri elle koparılarak salata haline getirilir. 1/2 nar, 1/2 limon, 1 çay kaşığı keten tohumu veya 2-3 adet ceviz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, Pul biber ve sevdiğiniz baharatlar cam bir kapta salata haline getirilir.
Afiyet olsun.
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