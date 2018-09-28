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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
28.09.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri

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Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri

Kışın soğuğunu hissetmeye başladığımız bu günlerde mevsim değişikliğinin gerektirdiği adaptasyonu sağlayamayabiliyoruz. Bağışıklık sisteminiz size kalkan olacak kadar güçlü değilse gribe yenik düşebilirsiniz.

Nezle ve gripten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Özellikle bazı besinler, içerdikleri bileşenler nedeniyle vücut direncini artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Y. Karakurt, kış aylarına yönelik beslenme önerilerinde bulundu.

Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri

HANGİ GIDALAR TÜKETİLMELİ?

O halde kışa kalkanınızı hazırlayın ve bağışıklığınızı kuvvetlendirin. Eğer sık sık hasta oluyorsanız bitki çayları ile barışmanın vakti gelmiş demektir. Ihlamur, adaçayı, zencefil çayı ve kuşburnu çaylarına kupanızda sık sık yer açın C vitamininin bağışıklık ögelerini artırdığı ve virüs aktivitelerini engellediği bildirilir. Kronik bir hastalığınız yok ise günde ortalama 2 porsiyon meyve tüketin.

Kışın bağışıklığınızı destekleyecek olan portakal, mandalina, greyfurt (ilaç kullanıyorsanız tüketmeyin) , kivi, yaban mersini, kızılcık gibi meyveler limon, yeşil biber, domates, patates, maydanoz, kapya biber gibi sebzeler kalkanınızı güçlendirir. Karalahana, karnabahar, ıspanak, şalgam gibi sebze yemeklerine sofralarınızda sık sık yer verebilirsiniz.

Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri

C VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Besinlerle beraber alınan 25-50 mg C vitamini demir emiliminin sağlanması için önemlidir. Yemeklerle beraber salatanın önemi bu nedenle de artmaktadır. Salatanıza ekleyeceğiniz bir domates veya sıkacağınız 1 orta boy limon bu ihtiyacı karşılar. Bol yeşillik çeşidi olan limonlu güzel bir salatayı sofranızdan eksik etmeyin.

Besinlerin C vitaminini kaybetmemesi için ufak parçalara ayırarak kesme, doğrama, soyma işlemi yapmayın. Pişirmeden hemen önce temizleyip ayıklama işlemlerini yapın. C vitamini suda çözünür ve suya geçer bu nedenle sebzelerinizi az suda veya kendi suyunda kısık ateşte kısa sürede pişirin. Yemeğinizi alkali hale getirecek eklemeler yapmayın. Besinleri veya yemekleri bakırla temas ettirmeyin. Besinleri veya yemekleri bekletmeyin, taze tüketin.

HASTALIKLARA KARŞI YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak tanımlanmaktadır. Bunlar vitaminlerin emilimini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar. 

KIŞIN KUPANIZDA OLMASI GEREKEN BİR TARİF;

Kaynayıp ılınmış bir kupa içme suyu, 1 halka taze zencefil, yarım limon, çubuk tarçın ve taze nane yaprakları, tatlandırılmak istenirse 1 tatlı kaşığı organik bal kullanılabilir. Suyun ılık olması C vitaminini korumak için ve balın yapısını korumak için önemlidir.

KIŞIN SOFRANIZDA OLMASI GEREKEN BİR TARİF;

İyi yıkanmış semizotu veya ıspanak yaprakları iri iri elle koparılarak salata haline getirilir. 1/2 nar, 1/2 limon, 1 çay kaşığı keten tohumu veya 2-3 adet ceviz, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, Pul biber ve sevdiğiniz baharatlar cam bir kapta salata haline getirilir.

Afiyet olsun.

Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri

arpanetmedya.com'a katkilari için tesekkürler.

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