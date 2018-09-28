Gribal enfeksiyon sırasında kalp krizi oluşabiliyor
Özellikle mevsim geçişlerinde kalp problemi olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyon sırasında kalp krizi oluşabilmekte.
Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Dokuları ve kendini yeterince besleyemediğinde kalp krizi oluşabiliyor. Gribal enfeksiyonlar ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi açıklayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, kalp problemi bulunanlara önerilerde bulundu.
Enfeksiyonlar ile kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişki uzun zamandır biliniyor. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarda da vücudun savunma mekanizmaları devreye giriyor ve inflamasyon dediğimiz yangı oluşuyor. Oluşan bu yangı kalp damarları üzerinde bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor, kan akışkanlığını veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonlarını bozabiliyor.
Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Ayrıca gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı tansiyon yükseklikleri de oluşabiliyor. Sayılan tüm bu nedenler de kalp-damar sistemi ile ilgili istenmeyen olaylara neden olabiliyor
GRİBAL ENFEKSİYONLAR KALP KRİZİNİ TETİKLEYEBİLİYOR
Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor. Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor. Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Ancak özellikle bilinen kalp hastalığı olan bireylerde toksinlere bağlı olarak oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotelde meydana gelen bozukluklar sonucu kalp; hem dokuları hem de kendini yeterince besleyemeyebiliyor ve kalp krizi oluşabiliyor.
YILLIK GRİP AŞISINI İHMAL ETMEYİN
Kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın özellikle kış aylarında enfeksiyonlara dikkat etmeleri gerekiyor. Düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli el yıkanması ve hastalıklı kişilerle mümkün olduğunca az temasa dikkat etmeleri gerekiyor. Yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yapılması ise önemli bir koruyuculuk sağlıyor.
UYGUNSUZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÇOK YAYGIN
Enfeksiyona yakalanmış kalp hastaları mutlaka bir doktor tarafından gözetim altında tutulmalı. Çoğu enfeksiyonlar viral kökenli olmasına rağmen maalesef uygunsuz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Viral enfeksiyonlarda istirahat ve bol sıvı tüketilmesi önemli. Enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçların kalp-damar sistemi üzerine yan etkileri ve hastanın kullandığı diğer kalp ilaçları ile etkileşimleri olabiliyor. Bu nedenle muayene sırasında bu hastaların doktorlarına kalp hastası olduklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka belirtmeleri gerekiyor.
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