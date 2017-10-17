Kek nasıl yapılır? Kolay- sade kek tarifi

Kek, hem yetişkinlerin hem de çocukların severek tükettiği hamurişlerinden biri. Kahvaltılardan beş çaylarına, altın günlerinden doğum günlerine pek çok özel günde veya canınız her çektiğinde yapabileceğiniz kolay kek tarifini derledik. İşte kolay ve sade kek tarifiKek, hem yetişkinlerin hem de çocukların severek tükettiği hamur işlerinden biri. Kahvaltılardan beş çaylarına, altın günlerinden doğum günlerine pek çok özel günde veya canınız her çektiğinde yapabileceğiniz kolay kek tarifini derledik. İşte kolay ve sade kek tarifi



Malzemeler

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı süt

• 1/2 su bardağı zeytinyağı

• 1 adet rendelenmiş limon kabuğu

• 2,5 su bardağı un• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya



KEK YAPIM AŞAMALARI



1. Yumurtalar ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın.



2. Süt, zeytinyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.

3. Kekin daha iyi kabarması için; elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırmaya devam edin.



4. Kek kalıbının tabanını tereyağı ile yağlayın. Kek harcını içine aktarın ve üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin.



5. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Dinlenen keki, kalıptan ters çevirerek servis tabağına çıkartın.



6. Dilimledikten sonra servis edin. çayın yanında sevdiklerinizle paylaşın.