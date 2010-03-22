Keita kendi kendini bitiriyor

Kuvvetli…

Teknik…

Süratli…

Özelliklerinin tamamını o kadar doğru kullanıyor ki, başladığı atağı kendi bitirebiliyor…

Bu özelliği Keita’yı hem özel hem de kilit oyuncu haline getiriyor…

O’nu izlemek futbolseverler için gerçekten keyif verici…

Enteresan olan bu kadar yetenekli bir futbolcunun provokasyona başvurması…

Trabzon’da maçın henüz 4. dakikası oynanıyor. Sahaya atılan pet şişe ayağının 30 santim kenarına düşüyor. Ve devamında yerde biraz sürüklenen pet şişe hafifçe bileğine temas ediyor…

Aksiyon bundan ibaret…

Keita ne yapıyor?

Önce hakeme bakıyor, sonrasında topu dışarı atıp kendini güzelce yere bırakıyor…

Nazikçe...

Trabzonsporlu futbolcuların tepkisini görünce de tıpış tıpış ayağa kalkıyor…

Hakem tüm olup bitenden haberdar olmasına rağmen, hiç bir şey olmamış gibi aksiyonu yalnızca izliyor…

Pet şişenin atılması ne kadar provokatörceyse, Keita’nın da hareketi aynı doğrultuda provokatörceydi…

Yunus Yıldırım’ın elini cebine atması gerekiyordu…

Es geçti…

O olayın kural kısmı aslında…

Keita’ya sorulması gereken, durumu kullanmaya çalışmasının altında yatan gerçeğin ne olduğu?

Yaptığı sportmenliğe aykırı hareketler haftalar ilerledikçe daha da komikleşmeye başladı…

Ne kadar önemser bilmiyorum. Fakat böyle devam ettiği sürece, Türkiye serüveninin, “futbol ahlakı” kısmında sınıfta kalmış olacak…

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41 kere maşallah…

Haber1903.com, Beşiktaş camiasını müthiş bir habercilik refleksiyle aydınlatıyor…

Bakıyoruz, medyada Rüştü ile ilgili ters bir haber var…

Siteye tıklıyoruz. Rüştü’yle röportaj yapılmış, haber taraftara hem sesli hem de yazılı olarak sunulmuş…

Hedef odaklı çalışan sitede yapılması gereken her şey kusursuz yapılıyor...

Devamında da başarı geliyor...

Başlangıçta bu tarz siteler genellikle taraftarlar tarafından çekimser bir gözle izlenir…

Nitekim sitenin yaptığı haberlerin tarafsızlığı sürekli tartışılır…

Herkes bir kılıfa sokmaya çalışır…

Haber1903.com için de aynı söylentiler ayyuka çıktı…

Gözlemlediğim, ekibin yönetimi, müthiş bir duruşla söylentileri kırmayı başardı. Ve taraftarın güvenini kazandı…

Zor bir kabullenme süreci sabırla ve doğruluktan sapılmayarak aşıldı...

Şimdi de uzun zamandır hayali kurulan radyo yayın hayatına başladı...

1903Radyo.com…

Açılış çok anlamlı bir güne denk geldi ve oldukça görkemli oldu...

19.03…

O günkü heyecan görülmeye değerdi…

Ekibin yüzünde Kasımpaşaspor beraberliğin hüznünün yanında, başarılı bir yayın yapmanın gururu, mutluluğu ve tatlı yorgunluğu vardı…

Oluşumun başında Erdem Ulus gibi deneyimli ve taraftar tarafından çok sevilen bir isim bulunuyor...

Bu da neler olacağı konusunda taraftarı daha da meraklandırıyor...

Doğrusunu söylemek gerekirse böylesine sıcak bir topluluğa ekip yerine aile demek daha yerinde olur...

Menfaatten uzak, özenle seçilmiş bir topluluk...

Bu ailenin içinde olmak gerçekten gurur verici...

Sevgiyle selamlıyor ve 41 kere maşallah diyorum…