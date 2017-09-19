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    KEFEK üyeleri, kadın erkek eşitliği için Stockholm’de

    AA
    19.09.2017 - 10:26 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 10:26

    TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de temaslarına başladı.

    AK Parti Kocaeli milletvekili ve Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun yanı sıra komisyonda görev alan 8 milletvekili ve beraberlerindeki heyet, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde sivil toplum örgütlerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

    KEFEK üyeleri, kadın erkek eşitliği için Stockholm’de

    Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Katırcıoğlu, KEFEK olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birliğin (IPU) iş birliğiyle kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki örnek uygulamaları yerinde incelemek üzere önce Finlandiya’ya, ardından da İsveç’e çalışma ziyareti düzenlediklerini söyledi. Katırcıoğlu, ziyaretin, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin mekanizmasını oluşturmuş bu ülkelerden edinilecek izlenimler adına Türkiye için önemine vurgu yaptı.
    Çalışma ziyaretinde Katırcıoğlu’nun yanı sıra komisyonun AK Partili üyeleri Hatice Dudu Özkal, Fatma Benli, İmran Kılıç, Hilmi Bilgin ve Ertuğrul Soysal, CHP’li üyeler Candan Yüceer ve Elif Doğan Türkmen ile MHP’li üyesi Ahmet Selim Yurdakul yer aldı.

    Etiketler: TBMM , KEFEK , Radiye Sezer Katırcıoğlu , Stockholm
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