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    Kediyi kurtarmak için ağaca çıktı; mahsur kalınca itfaiye kurtardı

    İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA)
    13.11.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bayrampaşa'da parkta oynayan 16 yaşındaki Azizcan, ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için metrelerce tırmandı. Yavru kedi aşağıya indi ancak Azizcan ağaçta kaldı. Ağaçta kalan genci itfaiye kurtardı. Azizcan, çevredekilerin alkışları arasında aşağıya indirildi.

    Bayrampaşa’da, kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçtan inemeyen genci itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Sabri Akpınar Parkı’nda meydana geldi. Parkta oynayan 16 yaşındaki Azizcan Melemen, ağaçta sürekli miyavlayan yavru kedinin inemediğini fark etti. Bunun üzerine liseli genç, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktı.

    Kediyi kurtarmak için ağaca çıktı; mahsur kalınca itfaiye kurtardı

    Kedi, bir süre sonra dallara tutunup kendiliğinden aşağı indi. Ancak yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıkan Azizcan Melemen, burada mahsur kaldı. Çevredekiler, bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle genci kurtardı. Çevredekilerin alkışları eşliğinde kurtarılan Azizcan Melemen, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktığını ancak daha sonra kendisinin ağaçtan inemeyince parktaki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirdiğini söyledi.

    Etiketler: istanbul
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