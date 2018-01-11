Kediniz artık Catspad otomatik besleyecek!

Catspad kedinizin veya küçük köpeğinizin ihtiyacı olan mama ve suyu otomatik olarak sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz evcil hayvanınızın kedi mi köpek mi olduğunu ayırt edebiliyor. Yani evcil hayvanınıza göre mama ve su oranı belirliyor. Bunu telefonunuza indireceğiniz bir uygulama sayesinde sağlayabiliyorsunuz ve Catspad evcil hayvanınız geldiğinde onu tanımlayarak kuru mama ve su akışını sağlıyor.

Ayrıca cihaz su akışını sürekli bir döngüde olacak şekilde de düzenleyebiliyor. Catspad aynı zamanda kedi veya köpeğinizin gün boyunca yediği mama ve su miktarını da kaydediyor. Cihazın Wi-Fi bağlantısı koparsa da aynı şekilde çalışacağı belirtiliyor.