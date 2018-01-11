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Kediniz artık Catspad otomatik besleyecek!

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 06:26 | Son Güncelleme:

Evcil hayvanlarınızı otomatik olarak besleyen pek çok ürün bulunuyor. Bu ürünlerin en gelişmişi ve en son çıkanı Catspad CES 2018'de tanıtıldı.

Catspad kedinizin veya küçük köpeğinizin ihtiyacı olan mama ve suyu otomatik olarak sağlayabiliyor. Ayrıca cihaz evcil hayvanınızın kedi mi köpek mi olduğunu ayırt edebiliyor. Yani evcil hayvanınıza göre mama ve su oranı belirliyor. Bunu telefonunuza indireceğiniz bir uygulama sayesinde sağlayabiliyorsunuz ve Catspad evcil hayvanınız geldiğinde onu tanımlayarak kuru mama ve su akışını sağlıyor. 

Kediniz artık Catspad otomatik besleyecek

Ayrıca cihaz su akışını sürekli bir döngüde olacak şekilde de düzenleyebiliyor. Catspad aynı zamanda kedi veya köpeğinizin gün boyunca yediği mama ve su miktarını da kaydediyor. Cihazın Wi-Fi bağlantısı koparsa da aynı şekilde çalışacağı belirtiliyor.

Etiketler: CES 2018 , Evcil hayvanınızı otomatik besleyen cihaz
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