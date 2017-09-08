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    Kedimin adaleti için geldim

    Halil ÖZÇOBAN / DHA
    08.09.2017 - 22:35 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 22:36

    BURSA'da Merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde müzik aletleri satan Rüstem Avcı (52) ve eşi Selime Avcı, işyerinin arka penceresinin baktığı belediyeye ait yeşil alanda bulunan 40'a yakın sokak kedisine, her gün yiyecek ve mama vermeye başladı. 

    Bundan büyük keyif aldıklarını söyleyen Rüstem Avcı, "Hayvanlara olan bu yaklaşımımız üst katımızda işyeri bulunan Y.H.'yi rahatsız etti. Bu kişi kedilere yiyecek verdiğimiz için beni ve eşimi ölümle tehdit etti" dedi. Rüstem Avcı, kendisini tehdit eden Y.H. hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Adliye Sarayı'na kucağında yavru sokak kedisi ile gelen Avcı, "Buraya kucağımdaki yavru sokak kedisinin adaleti için geldik. Sokak kedilerinin hakkını korumak için bu suç duyurusunda bulunuyorum. Komşumuz ile yaşadığımız tartışmaların güvenlik kamerası görüntüleri var. Bunları kanıt olarak verdim. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. 

    Etiketler: Bursa , hayvanseverler , gazetehaberleri
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