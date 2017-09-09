Kedi-köpeklerin marangozu

Selda Perili Pisievi ismiyle sosyal medyada kısa zamanda fark edildi. Evindeki artan hayvan nüfusu üzerine daha büyük bir ev kiralayarak plaza dünyasının başarılı kadını olmak yerine yoluna marangoz olarak devam etme kararı aldı.



İzmir 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 44 yaşındaki Selda Özcan iflah olmaz bir hayvan sever. İzmir’deyken de barınaklardan koruyucu anne gibi hayvanları alıp sahiplendirene kadar bakımını üstlendiğini anlatıyor. İkinci üniversite için 1995 yılında taşındığı İstanbul’da, Kadıköy İskelesinde suya düşen bir köpeği kurtarıp sahiplenmiş. Putsi adını verdiği “Kızı” 10 sene minnet dolu bakışlarıyla onunla yaşamış. 1996 yılında da bir otomobilin çarptığı yavru kediyi sahiplenmiş. Bununla da yetinmemiş Selda Özcan. Baktığı bakıma muhtaç hayvan sayısı önce 50’ye ulaşmış. Hayvan sayısı arttıkça bahçesi daha büyük evlere yerleşmiş: “Şimdi 150’ye yakın kedim ve 10 köpeğim var. İçlerinde epilepsi hastası bile var. Şimdiye kadar toplasam bir-iki ev parası onlara yaşam oldu. Hepsine helal olsun”



7 yıldır kedi ve köpeklere yuva, karyola, ve çeşitli aksesuar yaparak kazandığı parayla, bakımını üstlendiği hayvanları yaşatmaya çalışıyor. Kavacık’ta tuttuğu üç katlı bahçeli evin bir katını atölye haline getiren Selda Özcan geldiği son noktayı anlattı: “Çevremdekiler insanlar onları bırak ve mesleğine geri dön diyor. Ben zaten onların bir kısmını barınaklar dan aldım uyutulmasınlar diye. Şu saatten sonra bana ortaklık dahi teklif etseler sükseli plaza dünyasına dönmem mümkün değil. Benim için onlar hayatta ve sağlıklı mutlu olsun yeter..”







MOTTOM: YAŞASIN HAYVANİZM

“Ben deli paralar kazanıyordum. Amerika’dan binlerce dolarlık çanta siparişi veriyordum. Hayatım yurt dışında geçiyordu. Bu çocuklar için lüks bir hayatı bıraktım. Çok da mutluyum. Şimdi utanıyorum o hayatımdan. O hayatı bıraktım, o hayattaki insanlar da beni bıraktı. Şimdi beni görseler tulum içinde tinerci falan zannederler herhalde. Mottom kahrolsun kapitalizm yaşasın hayvanizm”



ÇARŞI'YA ÇAĞRI

Özcan’ın bir de ricası var: “Çoğu insan hayvanlara yardım etmemin sebebini arıyor. Soranlara ‘sebep sizsizin’ diyorum. O hayvanı alıp sahiplenmedikleri için bunu ben yapıyorum. İlla evine, koynuna sokma, yapana destek ol. Gel bir tanesinin hamisi ol. Ben kimseden destek isteyemiyorum. Bugüne kadar para falan da toplamadım. Güçlü kuvvetli 10 genç olsa atölyemi yeniden toparlayabilirim. Hayvansever oldukları için Çarşı grubundan bir destek istedim sadece. Bakalım gelecekler mi?”