"Kedi" belgeseli bu defa sokak hayvanları için gösterimde

İstanbul'da kedi olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatan ve yönetmenliğini Ceyda Torun'un üstlendiği sokak hayvanlarına yardım için vizyonda.

Kedilerin sıra dışı dünyasını ele alan “Kedi” belgeseli 8 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş Sahne’de bu defa sokak hayvanları yararına gösterilecek.

Bol ödüllü ve bol patili bu filmi yanlarında kedi maması getiren seyirciler ücretsiz izleyebilecek. Toplanan mamalar ise zorlu kış mevsimi yaklaşırken ihtiyacı olan barınaklara bağışlanacak.







2014 Nisan ve Mayıs’ında haftada altı gün, günde 16 saatlik oldukça yoğun bir çalışma temposuyla çekilen “Kedi” 10 Şubat 2017'de Amerika'da vizyona giren yabancı dilde en çok hasılat elde eden 3. belgesel oldu.