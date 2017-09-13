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    Ağrı'da helikopterli operasyon.. 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:46

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Helikopterler eşliğinde gerçekleşen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bölgede terör örgütünün en üst düzey sorumlusu Selahattin Kod adlı teröristin kaçmak üzereyken, örgüt üyelerince yakalanarak apar topar Kuzey Irak'a sorgulanmak için kaçırıldığı öğrenildi.

    Ağrı'da helikopterli terör operasyonu kamerada... Helikopterler teröristlere bomba yağdırdı, operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Helikopterler eşliğinde gerçekleşen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon saniye saniye kaydedildi.

    Öte yandan bölgede terör örgütünün en üst düzey sorumlusu Selahattin Kod adlı teröristin kaçmak üzereyken, örgüt üyelerince yakalanarak apar topar Kuzey Irak'a sorgulanmak için kaçırıldığı öğrenildi.

    Ağrı Tendürek Dağı, Keçi Tepesi bölgesinde bir grup teröristin eylem yapmak üzere bir araya geldiğini belirleyen Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir hafta süre ile bölgeyi takip etti. Yapılan tespit sonucu teröristlerin Keçi Tepe Bölgesi'nde dağlık alanda bulunduğu belirlendi. Bölgeye gönderilen insansız hava araçlarının teröristlerin bulunduğu koordinatları kesin olarak belirlemesinin ardından operasyon başlatıldı.

    Operasyonda F-16 uçaklı ve silahlı helikopterlerle hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası 5 kişilik terörist grubun tamamı silah, cephane ve malzemeler ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon aralıksız devam ederken, son dönemde Ağrı ve Kars bölgesinde ağır kayıplar veren terör örgütünde moralsizlik durumunun oluştuğu öğrenildi. Bölgede terör örgütünün en üst düzey sorumlusu Selahattin Kod isimli teröristin ise kaçarken, örgüt üyelerince yakalanarak apar topar sorgulanmak üzere Kuzey Irak'a kaçırıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Ağrı , Tendürek , keçitepesi , PKK
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