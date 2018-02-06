Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kebapçıları dolandırıyordu... Yakalandı

    Kebapçıları dolandırıyordu... Yakalandı

    DHA
    06.02.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Adana'da kebap siparişi verdikten sonra 200 lira ile ödeme yapacağını söyleyerek para üstü isteyip, lokantacıları dolandıran Selçuk A. (46), yakalandı. Şüphelinin, aynı suçtan 15 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

    Lokantaları arayan Selçuk A. iddiaya göre kebap siparişi verdi.

    Selçuk A., ödeme için 200 lira vereceğini söyleyerek görevlinin para üstünü birlikte getirmesini istedi.

    Siparişi verdiği apartmanların önünde bekleyen şüpheli kebabı getiren çalışana, "Sen bana kebap ve para üzerini ver, arkadaş yukarıda parasını ondan al" dedi.

    Bu yöntemle 13 iş yerini dolandıran Selçuk A.’yı yakalamak için polis harekete geçti.

    Selçuk A.’nın, dolandırıcılık suçlarından 15 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

    Kebapçıları dolandırıyordu... Yakalandı

    Etiketler: Adana , kebap , gözaltı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri