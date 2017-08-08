Kebapçı yerine ofis

ADANA Yüzevler Kebap’ın sahibi Selahaddin Aydoğdu ile Türkiye Eski Futbol Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan tartışmadan sonra, ne olacağı merak edilen Türk Telekom Stadyumu’ndaki Adana Yüzevler Kebap kapandı. Restoranın yerine ise ortak çalışma alanları sektöründe faaliyet gösteren Workinton markası faaliyete başladı.

Restoranı, Fatih Terim ile yaşananlardan dolayı kapatmadıklarını anlatan Selahaddin Aydoğdu, şunları söyledi: “Türk Telekom Arena Stadyumu’ndaki restoranı 2011’de yani stadın faaliyete başladığı gün açtık. Burada ilk etapta ciddi başarılar elde ettik. Dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile de iyi ilişkilerimiz vardı. Galatasaray yeşil sahalarda başarıyı yakaladıkça stadyum full çekiyordu. Ancak son iki yıldır bu başarı bir türlü gelmedi ve taraftar da maç izlemeyi bıraktı. 2015-2016 sezonunda da zarar etmiştik. Ancak bir yıl daha dayanma kararı aldık. 2016-2017 sezonunda zararımız 400 bin liraya çıktı. Önümüzdeki yıl da başarının geleceğini düşünmüyorum. Bu kadar çok transfer yapıldı ama sezon öncesi yine başarısızlık var. Bir yıl daha süremiz olmasına rağmen Türk Telekom Arena’daki şubemizi kapatma kararı aldık.”

365 GÜN AÇIK OLACAK

Stadyumdaki yeni çalışmayı anlatan Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü (COO) Ali Öğüdücü, “Spor kültürünü, yaşam kültürü ile birleştirmek önemli. Bu proje ile ‘yaşayan stat’ kavramını hayata geçirmiş olacağız. GS Workinton markası ile hizmet verecek ortak çalışma alanı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yılın 365 günü açık hale gelecek” diye konuştu. Yatırım planlarından bahseden Workinton CEO’su Pınar Massena, “Workinton olarak 14. şubemizi açıyor olmanın mutluluğunu yaşarken yıl sonuna kadar en az 2 şube daha açmayı hedefliyoruz. GS Workinton Türk Telekom Stadı ofislerinde çalışanlar aynı zamanda diğer tüm ofislerimizde de çalışabilecek, iş networkü içine dahil olacaklar, düzenlenen organizasyon ve etkinliklerden faydalanacaklar” diye konuştu.

GS WORKİNTON NEDİR?

* 700 metrekarelik çalışma alanında 16 hazır ofis, 2 toplantı odası ve 70 bireysel çalışma masası yer alacak.

* Girişimciler, kurumsal şirketler, serbest ve mobil çalışanlara çalışma masaları, toplantı odaları, hazır ve sanal ofisler sunan GS Workinton, Kuzey Tribünü’nde faaliyet gösterecek.

* Çalışanlar gün boyu ücretsiz kahve, atıştırmalıklar ve sınırsız internet kullanabilecek.