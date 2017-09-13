Kebapçı Selahattin'in Etiler şubesi için flaş iddia...

İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan Yüz Evler Kebap salonun kaçak binada faaliyet gösterdiği iddiasını gündeme getirdi. Hüseyin Sağ, anılan yer ile ilgili İBB’ye soru önergesi verdi.

KAÇAK YAPILAR EKLENDİ



Önergede özetle: “Tip proje olarak inşa edilmiş binanın yapısı yasa dışı bir biçimde bozulmuş. Binanın bahçesi yan taraftaki arsanın tamamı kapatılarak adeta pergoladan yeni bir yapı yapılmış. Kapı girişi de pergoladan verilmiş ana binadan değil dolayısı ile kaçak pergoladan dolayı komşu mesafeleri de ihlal edilmiş” dedi.

ONAYLI PROJEYE AYKIRI



İBB Meclis Üyesi Sağ, anılan caddedeki binaların, bodrum, giriş kat ve normal kattan oluştuğuna işaret ederek şöyle denildi: “Şikâyet konusu bina çatı katı eklentisi de yapmış. Pergola plan notlarına da aykırı… Hemen yanındaki binalara bakıldığında durum daha da net olarak görünüyor. Onaylı projesine aykırı imalat yapılmıştır ve imar kirliğine sebep vermektedir ve bu suçtur.”

‘HEM YIKIM HEM PARA CEZASI’ TALEBİ



Onaylı projeye aykırı imalat yapıldığını öne süren Sağ önergesinde “Onaylı projesine aykırılık varsa belediye encümeni yıkım ve para cezası versin. İskân belgesi ve işletme ruhsatı iptal edilsin” talebinde bulundu.



Sağ, İBB’ye verdiği önergenin yanı sıra İstanbul 3 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurumu’na da anılan yer ile ilgili başvuruda bulundu. Başvuruda “Tarafınızdan onaylanan restorasyon projesine tüm aykırılıkların tespit edilmesi…” talebinde bulunuldu.

ŞİRKETTEN DÖNÜŞ OLMADI



Konu ile ilgili görüşlerini almak istediğimiz şirket yetkililerinden ise dönüş yapılmadı.

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