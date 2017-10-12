Kebabın inceliklerini öğrenin!

Elite World Chefs, merak duyduğu alanda uzmanlaşmak, işi profesyonelinden öğrenmek ya da sadece yemek yaparak keyifli vakit geçirmek isteyen mutfak tutkunlarına yepyeni atölyeler sunuyor.

İlk mutfak atölyesi çalışması ‘Kebaba Dair Her Şey’ 14 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 – 15.00 arası Elite World Europe The Grill Restoran’da düzenlenecek.

Türk Mutfağı’nın vazgeçilmezi olan kebap yapımını öğrenmek isteyenler ‘Kebaba Dair Her Şey’ etkinliğinde; şişe kebap saplama, şişlik etlerini soslamanın yanı sıra lavaş, tırnak pide, çiğ köfte ve içli köfte yapımını da öğrenecek. Minimum 6, maksimum 20 kişiden oluşan atölye dersi için rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Rezervasyon için 0212 404 05 05 numaralı telefonu arayabilirsiniz. İki saat sürecek ‘Kebaba Dair Her Şey’ atölyesinin fiyatı ise 150 TL.

Katılımcılar, Elite World Hotels şefleri ile birlikte hazırladıkları yemekleri dilerlerse workshop boyunca tüketebiliyorlar ya da Elite World Chefs Akademi’nin temin ettiği ambalajlar ile evlerine götürebiliyorlar. Belirlenen gün ve tarihlerde workshop gruplarına katılan mutfak severler, workshop programları sonunda ‘Elite World Chefs’ tarafından verilen sertifikalarına da kavuşuyorlar.