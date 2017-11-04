KDV’yi ödüyor, faizi sıfırlıyor

Konutların yer aldığı Deluxia Park Residence projesi geçtiğimiz aylarda satışa çıkarken, ofislerin hayata geçeceği Deluxia Park Business projesinde satışlar yeni başladı. Eski sanayi binalarının dönüşümüne 1984 yılında başladıklarını ve İstanbul’da çok sayıda sanayiden dönüşüm projesine imza attıklarını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, toplam 14 dönüm arazi üzerinde 2 blok olarak yükselecek yeni ofis projenin satış büyüklüğünün yaklaşık yarım milyar lira olacağı söyledi.

Durbakayım, Anadolu yakasında Ataşehir ve Fikirtepe gibi finans merkezlerine alternatif arayışına girenlerin ulaşım avantajına sahip Kartal ve Maltepe’de yoğunlaştığını belirtti. Yeni projelerinde KDV ve faiz avantajı sunduklarını belirten Durbakayım, “Sektörde aylardır dizginlenen fiyat artışını bu projemize yansıtmadık. Buna ek olarak yılbaşına kadar gerçekleşecek satışlarda yüzde 18 olan KDV’yi de biz üstlendik. 48 aya kadar vadeyi tercih edenler için Teknik Yapı firma kredisi kullandırarak 0 faiz uygulayacak. Ofis fiyatları yaklaşık 712 bin liradan başlarken, sunduğumuz kampanya sayesinde 603 bin 600 liradan başlayacak” dedi. Durbakayım, müşteri üzerindeki faiz yükünü azaltmak için ise 100 aya kadar 0.79 faiz oranı uygulayacaklarını da söyledi.

ÖRNEK OFİS YAPIYOR

400 ofis ve 14 adet ticari ünitenin yer aldığı Deluxia Park Business projesinin satışında farklı bir model de uyguladıklarını belirten Durbakayım, “Örnek ofis ile sektörde yeni bir akım başlatıyoruz. Projede yer alan A plus ofisler için satış merkezinde örnek ofis hazırlıyoruz”dedi.