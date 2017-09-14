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Hürriyet >Ekonomi>'KDV indirimi söz konusu değil'

'KDV indirimi söz konusu değil'

Hürriyet Haber
14.09.2017 - 22:50 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 22:50

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, KDV reformuna ilişkin yapılan çalışmalara değinerek, “KDV ile ilgili yaptığımız çalışmada bir oran indirimi asla söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki genel oranın KDV’de yüzde 18 olduğunu söyleyen Ağbal, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında genel KDV oranı en düşük ikinci ülke konumunda bulunduğunu, dolayısıyla KDV’de oran indiriminin asla yapılan çalışmanın bir parçası olmadığını kaydetti. Bazı sektörler için getirilen vergi indirimlerinin, geçici olduğunu belirten Ağbal, sektörlerde yapılan indirimlerin amacını karşıladığını, talebin öne geldiğini ve arttığını söyledi. Ağbal, “Hatta talep öyle canlı ki firmalar bu defa kendileri fiyat artışlarına gittiler. Bizim mali alan konusunda hassas olmamız lazım. Onun için burada konutta, beyaz eşyada ve mobilyada yaptığımız indirimlerin eylül sonu geldiğinde bitmesi ve ondan sonra Orta Vadeli Program çerçevesinde özellikle ekonominin üretim ve yatırım, makine ve teçhizat taraflarında belki teşvik edici birtakım düzenlemelerin ve programların yapılması gerekiyor” dedi.

EMLAK VERGİSİ
Emlak vergilerinde meydana gelen artışların ve vatandaşların şikayetlerinin hatırlatılması üzerine Ağbal, mevcut mevzuata göre emlak vergisi değerlerinin tamamen belediyelerde oluşturulan komisyonlar tarafından belirlendiğini belirtti. Bu değerlere vatandaşın mahkemelerde itiraz edebildiğini anımsatan Ağbal, şunları söyledi: “Kamuoyuna intikal eden çeşitli şikayetler var. Özellikle belirli bölgelerde emlak vergisi değerinin 1-2 kat arttığı şeklinde şikayetler geliyor. Biz de Maliye Bakanlığı olarak şikayetleri dikkatle inceliyoruz. Ekonomik realitesine bakmak lazım. Özellikle çok ciddi anlamda emlak fiyatlarının arttığı, çok değer kazandığı bölgeler var. Eğer konuyla ilgili vatandaşımızın olağanüstü bir yükle karşılaşmasına neden olan bir gelişme varsa, bunu kontrol altına alacak bir düzenlemeyi yaparız. Yoksa sadece çok vergi toplamak için olağanüstü fiyat artışlarını ekonomik gerçeklerden bağımsız yaparsanız o zaman hükümet buna sessiz kalmaz, gereğini yapar.”

Etiketler: Naci Ağbal , KDV indirimi , gazetehaberleri
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