KDV eleştirisi: Tezek %18 Gucci %8

NEREDE BU BÜYÜME

“2017’nin son ayları, bütçe görüşüldü, yüzde 11.1 büyüdük. Olağanüstü. Dünyada birinci. Ama bu büyük bir heyecan yaratmadı. Çünkü vatandaş cebine baktı, büyüme yok. Nerede bu büyüme? Bu büyüme eğer gerçek bir büyüme olsa işsizlik azalır. İşsizliği engelleyeceklerdi sözde. 7 Şubat 2011, AK Parti Genel Başkanı, TOBB Genel Kurulu’nda konuşma yapıyor, ‘Bu seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz.’ Ne oldu? İşsizlik mi azaldı? Büyüme üretime dayalı bir büyüme değil. Elin parası ile kalkınma olmaz, işsizliği önleyemezsin. O nedenle biz üretim, istihdam diyoruz. Vatandaşın geliri değil borcu arttı. Geçen yılla bu yıl arasında vatandaşın bankalara borcu, 2016 Aralık 433 milyar lira, 2017 Aralık ayında 499 milyar liraya çıkmış. Artan borç miktarı 66 milyar lira.



FAİZİ KİM ALDI

Faize karşısın, faizi düşür. Düşüremiyor. Çıkar bir KHK, faizi sıfırla, vatandaşın borcunu sildim de. Siz tefeci bir düzen getirmişsiniz. Vatandaş hem faiz ödüyor hem dünyanın en ağır vergilerini ödüyor. İçeriye ödenen faiz miktarı 620 milyar lira. 620 milyar liralık faizi kim aldı? Çıkıp hesabını versinler.

Vatandaşın haberi olmadan, ondan ağır vergiler alıyorlar. Musluğu açtığı anda 5 çeşit vergi ödüyor. Elektriğe bastığı anda 4 çeşit vergi ödüyor. Bu beyler ne yapıyor? Vergi ödememek için Man Adası ile ilişki kuruyorlar. Bunları ben söyleyince de ‘Nasıl bunları dile getirirsin, seni mahkemeye veririz’... Vermezsen namertsin kardeşim. Teneffüs ettiğiniz hava hariç her şeye vergi ödüyorsunuz. Bu hükümet nerede bir gariban görüyorsa onu soymaya kalkıyor. Bir emekli düşünün, Hermes çanta aldı diyelim, alamaz ya maaşı yetmez ama aldı diyelim, Prada ayakkabı giydi, Gucci gözlük aldı diyelim bunların KDV’si yüzde 8. Ama aynı emekçi elektrik, doğalgaz kullanır, tezek yakarsa KDV’si yüzde 18. Adalete bak. Boşuna demiyorlar Adalet ve Kalkınma Partisi. Tezek yak yüzde 18, Gucci gözlük tak yüzde 8. Bunların insafı yok.”



BU ADALARI SATTINIZ MI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın beraberindeki heyetle Ege Denizi’nde Keçi Adası’na gitmesini eleştirerek şunları söyledi: “Burnumuzun dibinde Ege adaları var. Ege adaları Yunan ordusunun işgali altında. En son Keçi Adası’na çıkıldı. Türkiye’ye 4 mil. Erdoğan’a defalarca sordum, bu adalarla ilgili bizim bir hakkımız, hukukumuz var mı? Tık yok. Şimdi Keçi Adası’na çıktılar. Erdoğan’a herkesin anlayacağı dilde soruyorum, bu Keçi Adası kimin kardeşim? Bizimse bizim de, değilse değil de. Ama tık yok. Bu adaları siz sattınız mı? Birilerine peşkeş mi çektiniz? Ne oldu bu adalara. Ben dedim ki, ‘O adalar bizimdir’, Yunanistan Savunma Bakanı ‘Gel de al’ demişti. Ben de geleceğim 2019’da alacağım, Ecevit Kıbrıs’ı nasıl aldıysa o adaları alacağım dedim. Ben bekledim ki hükümetten birisi çıkıp ‘Evet arkadaş alacağız’ der. Kendi adasına, kendi toprağına sahip çıkamayan iktidar milli değil gayrimillidir. Bunların milliyetçiliği su milliyetçiliği.”