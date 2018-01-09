KDK’dan ODTÜ'ye "30 yaş sınırını kaldır" tavsiyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci, üniversiteye bağlı yurtlarda kalmak için başvuru yaptı.

Üniversitenin ‘Yurtlar Yönetmeliği’nde yer alan madde uyarınca 30 yaşını doldurduğu gerekçesiyle müracaatı reddedilen öğrenci, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

Kurumun incelemesi sırasında üniversite tarafından gönderilen yazıda, yönetmelik maddesinde, "30 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin yaş ortalamasının yurtlarda kalan öğrencilerin yaş ortalamasının üzerinde olması ve yaş farkının uyum problemine yol açması nedeniyle söz konusu öğrencilerin yurt başvurularının kabul edilmemesi gerektiği" gerekçesiyle düzenleme yapıldığı aktarıldı.

ODTÜ Yurtlar Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeyle kişiye tanınan hakkın kullanımının kısıtlandığını, bu uygulamanın normlar hiyerarşisine açık aykırılık teşkil ettiğini tespit eden KDK, yönetmelikteki 30 yaş sınırının kaldırılmasına, başvurucu öğrenciye barınma hakkının verilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

KARARDAN

KDK'nın kararında, 30 yaşını dolduran öğrencilere barınma hakkı verilmemesine yönelik işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu bildirildi.

Boğaziçi ve Hacettepe gibi üniversitelerin yurt yönetmeliklerinde, öğrencilerin yurda başvuru ve kabul şartlarında yaş şartı ile ilgili herhangi bir sınırlamayla ilgili düzenleme yer almadığı vurgulanan kararda, ODTÜ'nün yurtlar yönetmeliğine 30 yaş sınırına yönelik ayrı bir hüküm konularak hakkın kullanımının kısıtlandığına işaret edildi.

Ayrıca yönetmelikte, yurtta kalan öğrencilerin 30 yaşını doldurdukları dönemin sonunda yurttan çıkarılmalarıyla ilgili de hüküm bulunmadığı belirtilen kararda, üniversite eğitimi için de herhangi bir yaş sınırı ve kriter bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, eşitlik ilkesi bağlamında, aynı hukuki statüde bulunan kişilerin aynı kurallara tabi olacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

KDK'nın kararında, 30 yaş sınırının, üst hukuk normlarında öngörülen düzenlemeleri kısıtlayıcı nitelikte olduğu, normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.