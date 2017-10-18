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    KDK’dan 15 dakika kuralı yorumu: Yanlıştan dönüldü

    AA
    18.10.2017 - 16:22 | Son Güncelleme:

    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in üniversite sınavına girişte uygulanan 15 dakika kuralının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Malkoç, "ÖSYM'nin Sayın Başkanının bizim bu kararımıza uyacak olması, aynı zamanda hukuka uymaktır, milletin hayır duasını almaktır. Bir yanlıştan dönmenin erdemidir" dedi.

    Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer'in üniversite sınavına girişte uygulanan 15 dakika kuralının kaldırıldığını söylemesiyle ilgili, bunun KDK'nın yapmış olduğu başarılı çalışmalardan bir tanesi olduğunu belirtti.

    Şeref Malkoç, bu uygulamadan dolayı çok öğrencinin mağdur olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
    "Hatta ücretini yatırdığı halde 100 bin öğrencinin sınava girmediğini tespit etmiştik. Bize müraacatlar geldi, biz olayı inceledik, araştırdık ve ÖSYM yetkilileriyle de temasa geçtik. Hem hakkaniyet hem hukuk açısından özellikle Anayasa'nın 42. maddesi açısından değerlendirdik ve kendilerine, '09.45 kuralının uygulanmaması' tavsiyesinde bulunduk. 'Sınavı 10'da yapacaksanız, 10'a kadar gelenleri alırsınız, sınava 10.15'te mi geçeceksiniz ona siz karar verin' dedik. ÖSYM maalesef önce bu konuda olumsuz tavır ortaya koydu."

    "KAMUOYUNUN VİCDANINI TEMSİL EDİYORDUK"
    Tavsiye kararının "hukuki bir karar" olduğuna dikkati çeken Malkoç, "Biz kamuoyunun vicdanını temsil ediyorduk ve milletin vicdanında ne varsa karara onu dökmüştük. Şimdi ÖSYM'nin Sayın Başkanının bizim bu kararımıza uyacak olması, aynı zamanda hukuka uymaktır, milletin hayır duasını almaktır, bir yanlıştan dönmenin erdemidir. Hukuka uymak herkese fayda getirir ve ÖSYM'nin yeni başkanına da hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum." dedi.

    Etiketler: 15 dakika kuralı , 09.45 kuralı , üniversite sınavı , Sınav
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