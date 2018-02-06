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    KDK: En fazla şikayet YÖK ve MEB’den

    DHA
    06.02.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Kurum bazında değerlendirdiğimizde en fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim’den geliyor" dedi.

    ‘Ombudsman Halkla Buluşuyor’ programları kapsamında Kayseri’ye giden Şeref Malkoç, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Süleyman Kamçı, Malkoçu valilik girişinde karşıladı. Kamu Denetçileri Yahya Akman, Hüseyin Yürük ve Sadettin Kalkanın eşlik ettiği Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ilk olarak Şeref Defteri’ni imzaladı. Kamu Denetçiliği Kurumunun son yıllarda kurulmuş önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu belirten Vali Kamçı, “Değerli başdenetçimiz ve denetçi arkadaşlar buradalar. Şehrimize geldiler, burada bir süre programları olacak” dedi.

    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise "Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması vatandaşlar idare arasındaki ilişkilerde iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, bunun yanısıra denetim yoluyla şeffaflığın kamuda sağlanması ve bunlar kadar önemli olan vatandaşın hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kuruldu. Özellikle Avrupa’daki tanımlaması halkın avukatı şeklinde. Bizler vatandaşla idare arasındaki ilişkilerde halkın avukatlığını yapıyoruz. Vatandaşlarımız aldığı kamu hizmetlerinden eğer memnuniyetsizliği varsa daha iyisini istiyorsak bu dilek, temenni ve şikayet olarak kamu denetçiliğine intikal ettirebiliyor. Güzel bir kurum. Tabi yeni olduğu çok tanınmıyor. Bizde illeri dolaşıyoruz. Basınla ilişkilerimizi sıklaştırarak, kurumu tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    Kurumlarına gelen şikayetlere değinen Malkoç, "Kamu personeli bizi daha iyi tanıyor. Müracaatların yüzde 30 civarında kamu personelinden geliyor. Bunu eğitim takip ediyor. Üçüncü sırada ise yerel yönetimler ve SGK geliyor. Kurum bazında değerlendirdiğimizde ise, en fazla şikayet YÖK ve Milli Eğitim’den geliyor. İkinci sırada yerel yönetimler, üçüncü sırada ise SGK var" dedi.

    Etiketler: YÖK , Milli Eğitim Bakanlığı , Şikayet , KDK , Şeref Malkoç
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