KDK: Bu yıl şikayetlerde eğitim birinci sırada

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK’nın yeni bir kurum olduğunu ve bilinirliği arttıkça şikayet sayısının da arttığını belirtti.

"BÜTÜN YÖNETİMLER İNSANA HİZMET İÇİN VARDIR"

KDK'nin personel sayısına bakıldığında oldukça hızlı çalışan bir kurum olduğunu dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Kurumumuz, kurulduğundan bu yana 37 bin şikayet başvurusu aldı. Bu yıl içinde 13 bin civarında şikayet dilekçesi aldık. Geçen yıl bu sayı 5 bin 516 idi. Yıl sonuna kadar 15 bin şikayetin geleceğini tahmin ediyoruz. Yani vatandaşımızın şikayeti geçen yıla göre 3 misli artmış olacak. Bu da kurumumuzun tanınmasıyla alakalı. Bu yılki 13 bin müracaatın yüzde 75'ini karara bağladık. Yıl sonu yaklaştığında bu oran daha da artacaktır. Demokrasilerde esas olan vatandaşa hizmettir. Bütün yönetimler insana hizmet için var. Gayemiz de idarenin hizmet kalitesini artırıp, hukukun üstünlüğünü sağlamak. Hak arama kültürünü yaygınlaştırma, denetimle idarenin şeffaflığını temin etme gayretindeyiz."

Malkoç, Türkiye'nin 80 milyon nüfusa sahip dinamik ve kendini sürekli yenileyen bir ülke olduğuna dikkati çekerek birçok kurumun da kendini yenilediği için bazı sıkıntıların ortaya çıkabildiğini belirtti.

"İDAREYE REHBERLİK YAPIYORUZ"

Kuruma geçen yıl en fazla şikayetin kamuda çalışanlar için yapıldığını, bu yıl eğitim alanının ön plana çıktığını anlatan Malkoç, şunları söyledi:

"Kurumumuza bu yıl en fazla şikayet Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM ile ilgili geldi. Özellikle sınavlardaki 09.45 kuralı, ÖSYM'nin yaptığı bazı hatalar ve TEOG ile ilgili sorunlar eğitimdeki şikayetleri birinci sıraya taşıdı. Diğer şikayet sıralamasına baktığımızda ise kamuda çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve benzeri kuruluşlar ile yerel yönetimler oldu. Bunlar zaman zaman değişiyor. Belki önümüzdeki yıl başka sorunlar ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyebilirim, bizim verdiğimiz kararları idare uyguluyor. Uyguladıkça da bu sorunlar çözülmüş oluyor. Bizler de bu şekilde hem vatandaşımızın avukatlığını hem de idareye rehberlik yapıyoruz."

Malkoç, KDK'nin kamuoyunda daha fazla tanınması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Basın ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli bir aradayız. Üniversitelerde programlar düzenliyoruz. Çıkan önemli kararlarımız medyada yer alıyor. Bir taraftan da TBMM ile ilişkilerimizi arttırdık. İdare ile sık sık toplantılar yaparak, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına da sorunlara nasıl çözüm getirilmesi gerektiği konusunda kurum adına tekliflerde bulunuyoruz."