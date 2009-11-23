Kazım hayırdır kızardın? Yeni

Fatih Kaya yazıyor Şunu bil ki, asla yalnız değilsin...

Senin gibi tatmin olan bir sürü taraftarın var...

Ama sen ve senin gibilere en güzel cevap nerede verilir öğrenmiş oldun...

Saha...

Er meydanı...

Ne dersen de...

Ha(!) sen hala onla tatmin olabilirsin, Youtube ve benzeri sitelerden izleyebilirsin, arkadaşlarınla bunun geyiğini çevirebilirsin, Gerrard’ın formasını alıp üzerine geçirip gezebilirsin...

Ama sadece onu yapabilirsin...

Sekiz golü yiyen sahadaki Beşiktaş’lı futbolcular, senin takımına 3 tane attığında nasıl tatmin olursun artık gerisini sen düşün...

Kendi işini kendin görmek diye bir deyim var...

Demek ki sen bilmiyordun, sağlık olsun öğrenmiş oldun...

Acı oldu biraz, ama dersini aldın...

Sen Twitter’da takılmaya devam et...

Öyle tatmin ol...

Bir söz vardır bunu da unutma, kulağına küpe olsun...

“Beşiktaş adama arefeyi gösterir bayramı göstermez”...



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“2’de 1 yeniyoruz” diyerek 2-1’lik seri galibiyetlerini hatırlatan Fenerbahçe’li dostlarımız, Beşiktaş kazanırsa nasıl kazanır görmüş oldular...

Uzun zaman oldu unutmuşlardı...

Gerçi kupa finalinde hatrı sayılır bir skor elde edilmişti, fakat bilindiği gibi kolay tatmin olunmuyor...

Hemen unutuluyor...

Maçın Fenerbahçe için en sevindirici tarafı 3’te kalmış olması...

Eğer 2-0’dan sonra Beşiktaş’lı futbolcular ‘oley’ seslerine aldanmayıp gol için yüklenselerdi, iyice yorulan Lugano ve Önder’li savunmayı da fırsat bilerek Fenerbahçe’yi tamamen dağıtabilirlerdi...

Sonuç olarak, penaltı ve ofsayt tartışmaları ile alınan görkemli galibiyetini asla gölgelenemez...

Medya da bunun biraz karın ağrısı var. Ama oluyor, zamanla alışılıyor...

Düşünün ki İstanbul’a çöken ‘sis’ bile engel olamadı, onlar hiç olamaz...



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Gelelim tribünde yaşananlara...

Kısa ve net...

Cezalar ile yıpratılıp hafta boyunca “olay çıkacak” söylentileri ile gerilen Beşiktaş tribünü mükemmeldi...

Aynı sahadaki futbolcular gibi mücadeleye ortak oldular...

Tribün bitti diyenlere, en güzel şekilde cevabını verdi...

“Yıkılmadık, ayak tayız”...



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Hükmen değil resmen!



Şansal Büyüka, Maraton programındaki konuşmasında, Beşiktaş Fenerbahçe’yi uzun zamandır böyle farklı bir skorla devirmemişti dedi...

Aslında o kısmı çokta önemli değil...

Gayet normal, Beşiktaş ve Fenerbahçe güçlü takımlar kolay kolay olmaz böyle skorlar...

Asıl mevzuyu sonra ekledi...

Hükmen kazanılan galibiyet var, ama o hükmen olduğu için sayılmaz(!)...

Beyefendi, saymadı...

Hükmen dedi...

Büyüka, herhalde bahsettiği maçın 90 dakika sonucunu bilmiyor...

Ya da hatırlamak istemiyor...

Belki canını sıkacak, ama hatırlatayım...

Nihat, Tayfur ve Pascal Nouma’nın golleri ile maçın 90 dakika sonucu 3-0...

O dönem uygulanan 5+1 yabancı kuralının ihlalil sonucu, karşılaşma aynı maç skoru gibi 3-0 hükmen tescil edildi...

Şansal Büyüka'ya göre hükmen olabilir, galibiyetten saymayabilir...

Fakat, ortada olan bir emeğe saygısızlık yapmak yerine daha doğru cümleler kurmak gerekiyor...

Aslında tarafsız olma çabası içinde ağzından çıkan cümleler, ne kadar taraflı olduğunu bir kez daha bize gösteriyor...

Yoksa kendisinin ne kadar tarafsız(!) olduğunu gayet iyi biliyoruz...

Bilgisi olsun...

“Şeytan ayrıntılarda gizlidir”...