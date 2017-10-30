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    Kazı yok yola devam

    Salim UZUN/ANTALYA
    30.10.2017 - 21:52 | Son Güncelleme:

    Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki 7 bin yıllık Araklı Höyüğü’nün yok olmasına neden olan yol genişletme çalışmalarının aynı güzergâh üzerinde devam etmesine karar verildi.

    Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararına göre yol güzergâhı 1’inci derece arkeolojik sit alanın üzerinden geçirilecek ancak alanda kazı işlemi yapılmayacak. Isparta Yalvaç Müze Müdürlüğü ve Koruma Bölge Kurulu yetkilileri şu bilgileri verdi: “Yaşanan olayla ilgili adli süreç devam ediyor. Ancak yol çalışmasıyla ilgili de karar almak gerekiyordu. Kamu yararı gözetilerek yol çalışmasının devamına karar verildi. Çalışmalar yeni bir kazı yapılmadan tamamlanacak. Yeni yol höyüğün üzerinden geçecek. Ancak mevcut yolla höyüğün üzerinden geçen yol arasında ciddi bir kot farkı olacak. Bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. Ayrıca çalışmalar sırasında farklı alanlarda uzmanlığı olan arkadaşlarımız çalışmaları yakından takip edecek. Buradaki tek amaç yeni bir tahribata izin vermeden yol çalışmasını tamamlamak.” 

    Yılın tarih skandalına neden olan yol çalışması sırasında tarihi belge niteliği taşıyan ilk tunç çağına ait birçok eser yok edilmişti. Skandalın ortaya çıkmasından sonra ise Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

    ‘OLAN OLDU YENİ BİR TAHRİBAT YAŞANMAZ’

    1’inci derece arkeolojik sit alanının üzerinden karayolu geçirilmesiyle ilgili kararı değerlendiren Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, “Höyük zaten kazıldı. Yani olan oldu, bir şey kalmadı. O yüzden yolun o bölgeden geçmesi nedeniyle yeni bir tahribat yaşanmayacaktır” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Şarkikaraağaç
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