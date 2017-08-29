Kazı bitecek metro başlayacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün Beşiktaş’ta arkeolojik buluntulara rastlanan metro istasyonu inşaat alanını gezdi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan’ın eşlik ettiği gezi sonrasında açıklamalar yapan Topbaş, Beşiktaş’ta yürütülen arkeolojik çalışmalar bitmeden, Kabataş-Mahmutbey metro hattı inşaatına devam edilemeyeceğini söyledi. Kadir Topbaş, titizlikle yürütülen kazılarda MÖ 1200 ve 800 yıllarına ait tarihi kalıntıların bulunduğunu, topografiye göre, çalışmaların devam ettiği alanın eskiden vadi yatağı olduğunu, Boğaz’ın haliç şeklinde içeri doğru girdiğini ve alanın dere yatağı ağzı olduğunu, mevcut yapıların altında ise eski bir yerleşim yeri olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.



KAZI MALİYETİ 10 MİLYON TL

Beşiktaş İstasyonu’ndaki arkeolojik kazılar için 10 milyonluk maliyet çıktığını söyleyen Topbaş, “İstanbul’un bu bölgesinde de bir tarih var. Yeryüzü cenneti diyeceğimiz bu şehir, tabii ki tarihte insanlar tarafından keşfedilmemiş olamazdı. Bize de şimdi onların izleri ulaştı. Yerel yönetimler arkeolojik kazılara para ayırmazlar ve üzerinde çok durmazlar. İlgili bakanlıklara aktarmaya çalışırlar. Ancak biz bedelleri gözetmeksizin tarihimizin açığa çıkması için çalışıyoruz” dedi. Yenikapı metro istasyonu çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkan 8 bin 500 yıllık tarihi buluntuları da hatırlatan Topbaş, İstanbul’da her çalışma esnasında tarihin izlerine rastlamanın mümkün olduğunu, Yenikapı’yı ‘Müze İstasyonu’ haline getirmek için yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini belirtti.



YIL SONUNA KADAR BİTMELİ

Sekiz ilçeden geçen iki etaplı metro hattını, günde 1 milyon yolcunun kullanması bekleniyor. Hattın metro tünel kazılarının yüzde 82.5’i tamamlanmış durumda. Sene sonuna kadar arkeolojik çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini belirten Topbaş, “Arkeoloji ve Müzeler Müdürümüzden istirhamımız; gerekirse 7/24 çalışarak yıl sonuna kadar bu kazı işleminin bitirilmesidir. Sonrasında biz de metro istasyonu çalışmalarına başlayacağız” dedi.