Kazazedeye yardım ederken öldüler

BU gece saat 02.30 sıralarında gelen ihbar üzerine kaza yerine giden iki itfaiye eri, şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyordu. Tam o sırada otoyoldan hızla gelen kamyon, kazayı fark etmedi. Kamyon, önce hızla polis aracına, ardından itfaiye aracına çarptı. Çarpmayla birlikte itfaiye aracı, iki itfaiye erinin üzerine devrildi. Aracın altında kalan iki itfaiyeci öldü. Olay yerinde bulunan polisler şok geçirirken başka itfaiye görevlileri meslektaşlarının cesetlerini aracın altından çıkardı.