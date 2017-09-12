Kazanırsa, Fransa tarihinde ilk olacak

FRANSA’da 200’e yakın Türkiye kökenli meclis üyesi bulunduğunu belirten Metin Yavuz, şöyle dedi: “10 yıllık aktif siyaset hayatımda gördüğüm şu; Bulunduğumuz ülkede kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda aktör olmamız şart. Niçin? Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz ve geleceğimiz burada, çocuklarımızın geleceği burada. Fransa’daki Türkler yerel veya ulusal siyasette mutlaka yer almalı. Bu ülkenin gelişmesi, bu ülkedeki çalışmaların iyi gitmesi bizlere de yansıyacaktır. Burada yaşayan vatandaşlar olarak bu konuya umutla bakıyoruz. Eğitimde ve diğer konularda geleceği parlak gençler var ve biz onlara her zaman destek olmaya hazırız.”

‘EMEKLİLER DAHİ GİTMİYOR’

“Bizim, ‘Fransa artık ülkemiz’ mantığını kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Bugün emekliler bile artık Türkiye’de yaşamıyor. Niçin? Burada torunları var, evleri var. Çoluk çocukları burada yaşıyor. Onları görmek için burada mutlaka altı ay kalıyorlar zaten. O yüzden bizim isteğimiz, ‘Türkiye ile bağınızı koparmayın ama Fransa’ya da elinizden gelen her türlü desteği yapın.”

Fransa’da 348 üyeli Senatonun 170 koltuğu için 24 Eylül’de seçim yapılacak. Meclisin üst kanadını oluşturan Senato için yapılacak seçimde, seçilmiş yerel yöneticiler oy kullanabiliyor.