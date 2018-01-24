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Haberler >Ekonomi>Kazakistan'ın dev şirketi, Turkcell'in ortağı olduğu operatöre talip

Kazakistan'ın dev şirketi, Turkcell'in ortağı olduğu operatöre talip

aa
24.01.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

Kazakistan’ın telekomünikasyon operatörü Kazakhtelecom’un, Kcell’in yüzde 75 hissesini satın almak için başvurduğu bildirildi.

Kazakistan Milli Ekonomi Bakanlığı Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Rekabetin Korunması Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Kazakhtelecom’un Kcell’in yüzde 75 hissesini satın alabilmesi için başvurunun komite tarafından incelendiği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili henüz son kararın alınmadığı kaydedildi.

Kcell’in yüzde 24 hissesi Teliasonera Kazakhstan Holding B.V.'ye ait iken, Telia Sonera’nın Türkcell ile ortak girişimi Fintur Holdings yüzde 51 hissesine sahip.

Telia Sonera, 2017 yılı sonuna kadar tüm varlıklarını satarak, Avrasya bölgesinden çıkmayı planladığını açıklamıştı.

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