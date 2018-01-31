Kazadan Kutman Şirketler Grubu'nun veliahtı çıkmıştı... Kaçtı ama cezadan kurtulamadı

İSTANBUL 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kazadan sonra kaçan, iki gün sonra yakalanan ve 11 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Fırat Kutmangil’i üç avukatı temsil etti. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan kusur durumu raporunda, 15 yıla kadar hapsi istenen Kutmangil’in tali kusurlu olduğu, Sezan Tuna ile yaralı kızının asli kusurlu olduğu belirtildi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Kutmangil’in 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Kutmangil’i bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle olayda tali kusurlu olması da dikkate alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇINA GELMİŞLERDİ

Aydın'ın Pamukören beldesinin eski belediye başkanlarından olan Sezen Tuna ve kızı Pınar Tarlacı 21 Ekim’de oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park Stadı’na gitmişti. Maçın ardından evlerine gitmek üzere stadyumdan ayrılan baba-kıza yolun karşısına geçmek isterken Kutman Şirketler Grubu Yöneticisi Fazlı Kutmangil'in 23 yaşındaki oğlu ve şirketin veliahtı Fırat Kutmangil'in kullandığı motosiklet çarpmıştı.





