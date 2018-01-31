Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Kazadan Kutman Şirketler Grubu'nun veliahtı çıkmıştı... Kaçtı ama cezadan kurtulamadı

    Kazadan Kutman Şirketler Grubu'nun veliahtı çıkmıştı... Kaçtı ama cezadan kurtulamadı

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    31.01.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Kabataş'ta 21 Ekim 2016’da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara üç tekerlekli motosikletiyle çarparak eski Aydın Pamukören beldesi Belediye Başkanı Sezan Tuna’nın (75) ölümüne, kızı Pınar Tarlacı’nın (45) yaralanmasına neden olan Kutman Şirketler Grubu’nun yöneticisi Fazlı Kutmangil’in oğlu Fırat Kutmangil 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Kazadan Kutman Şirketler Grubunun veliahtı çıkmıştı... Kaçtı ama cezadan kurtulamadıİSTANBUL 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kazadan sonra kaçan, iki gün sonra yakalanan ve 11 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Fırat Kutmangil’i üç avukatı temsil etti. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan kusur durumu raporunda, 15 yıla kadar hapsi istenen Kutmangil’in tali kusurlu olduğu, Sezan Tuna ile yaralı kızının asli kusurlu olduğu belirtildi. 

    Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Kutmangil’in 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Kutmangil’i bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle olayda tali kusurlu olması da dikkate alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

    BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇINA GELMİŞLERDİ

    Aydın'ın Pamukören beldesinin eski belediye başkanlarından olan Sezen Tuna ve kızı Pınar Tarlacı 21 Ekim’de oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park Stadı’na gitmişti. Maçın ardından evlerine gitmek üzere stadyumdan ayrılan baba-kıza yolun karşısına geçmek isterken Kutman Şirketler Grubu Yöneticisi Fazlı Kutmangil'in 23 yaşındaki oğlu ve şirketin veliahtı Fırat Kutmangil'in kullandığı motosiklet çarpmıştı.

    Kazadan Kutman Şirketler Grubunun veliahtı çıkmıştı... Kaçtı ama cezadan kurtulamadı Kazadan Kutman Şirketler Grubunun veliahtı çıkmıştı... Kaçtı ama cezadan kurtulamadı

    Etiketler: Sezan Tuna , Pınar Tarlacı , Fazlı Kutmangil , Fırat Kutmangil , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri