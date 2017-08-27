Kazadan çocuk istismarı çıktı

SARIYER Ayağaza Mahallesi’nde geçen cumartesi mezarlık duvarına geçen otomobil çarptı. Çevre sakinleri yardıma koşarken, olay yerine ambulans ve polis ekibi çağırıldı. Bir markette çalışan araç sürücüsü Tolga S. (19) ve yan koltukta oturan 11 yaşındaki H.B. yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.B. hayatını kaybetti.





SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

H.B.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan otopside, ölümün beden travmasına bağlı gerçekleştiği belirlenen H.B’nin kazadan önce cinsel istismara uğradığına yönelik bulgulara da ulaşıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Tolga S., gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda kazayla ilgili birşey hatırlamadığını söyleyen Tolga S. için savcılık hafıza kaybı yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sağlık raporu istedi. Tolga S., emniyetteki sorgusunun ardından

mahkemece tutuklandı.



Savcılık, H.B’nin kesin ölüm nedeni ve cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıntılı rapor istedi.



KOMŞUSUNUN ÇOCUĞU

Tolga S.’nin babası polise, H.B. ile Tolga S.’nin aynı sokakta yaşadığını, komşu çocukları olduklarını, H.B.’nin çoğu zaman oğlunun yanında olduğunu, ehliyetsiz olan oğlunun ormanlık alanda zaman zaman aracı kullandığını söyledi.



Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan H.B.’nin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. H.B.’nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları sosyal paylaşım sitelerinde üzüntülerini dile getiren mesajlar yazdı.