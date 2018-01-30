Kazadan 15 dakika önce fotoğraf çektirmiş

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün öğlen saatlerinde Hatice T.'nin (24) kullandığı otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Nasuh Kaya’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada acı bir detay ortaya çıktı.

Kaya'nın kazadan 15 dakika önce Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğünde görevli olan oğlu Erdal Kaya’yı ziyaret ederek fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.



Güvenlik kamerasına göre elindeki poşetle kaldırımda bir müddet duran Nasuh Kaya, karşıdan gelen yayanın geçmesiyle birlikte caddeye doğru hareket ediyor.

Bu sırada ileriden hızla geldiği görülen Hatice T.’nin kullandığı araç Kaya'ya çarpıyor ve metrelerce havaya fırlatıyor. Araç ise kazanın gerçekleştiği yerin yaklaşık 50 metre ilerisinde durabiliyor. Kaza sonrası sürücü polis tarafından gözaltına alındı.