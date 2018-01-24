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    Kazada yaralanan vatandaş köpeğini yanından ayırmadı

    İHA
    24.01.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    Çorum’da aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 7 otomobil, 2 tır, 1 tanker ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 55 ALY 11 otomobil, aşırı buzlanma ve kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    Otomobilin ardından kaza yerine gelen diğer araçlar da kontrolden çıkarak birbirine girdi. 7 otomobil, 2 tır, 1 tanker ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada Nahide Koçak, Uğur Koçak, Niyazi Koçak, Arif Koçak, Necmettin Koçak, Dursun Ali Türkmen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ve Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Kaza nedeniyle Sungurlu-Çorum istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, kaza yapan araçlar çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin buzlama ve kar temizleme çalışmasının ardından kapanan yol tekrar açılarak trafik tekrar normale döndü.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    KÖPEĞİNİ YANINDAN AYIRMADI

    Kazada yaralanan bir vatandaşın köpeğini yanından ayırmaması ise dikkat çekti.

    Etiketler: köpek , son dakika
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