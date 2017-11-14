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    Kazada paramparÃ§a olan otomobilden saÄŸ Ã§Ä±ktÄ±lar

    AA
    14.11.2017 - 07:59 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ankara'da bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arparak paramparÃ§a olan otomobildeki iki kiÅŸi kazadan yaralÄ± kurtuldu.

    AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mevlana BulvarÄ±'ndan Samsun istikametine giden bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 06 DIV 36 plakalÄ± otomobil, AkkÃ¶prÃ¼ KavÅŸaÄŸÄ±'ndaki yol ayrÄ±mÄ±nda kaldÄ±rÄ±ma Ã§Ä±karak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ti.ÂAÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle havalanan ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ±na Ã§arparak ikiye bÃ¶lÃ¼nen aracÄ±n arka kÄ±smÄ± yaklaÅŸÄ±k 50 metre ileri savruldu.Â  Kaza sonrasÄ±, kimlikleri henÃ¼z belirlenemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile yanÄ±nda bulunan kiÅŸi araÃ§tan yaralÄ± olarak Ã§Ä±ktÄ±.

    GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, yaralÄ±lardan birinin bacaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸerinin ise ambulansa kadar yÃ¼rÃ¼yerek gittiÄŸini sÃ¶yledi.Â  YaralÄ±lar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla Ã§evredeki bir hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â  Adeta hurdaya dÃ¶nen otomobilin parÃ§alarÄ± ise Ã§ekici ile olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Kazada paramparÃ§a olan otomobilden saÄŸ Ã§Ä±ktÄ±lar

    Etiketler: Ankara , trafik kazasÄ±
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